В Сочи установили шлагбаум и незаконно собирали деньги за проход к Агурским водопадам

Прокуратура организовала проверку после сообщений о незаконном сборе денег при входе на Агурские водопады в Сочи

28 июня в соцсетях появились сообщения от туристов, которые жаловались на двойной сбор денег при входе на Агурские водопады. Очевидцы рассказали, что по пути к водопадам около шлагбаума отдыхающих заставляют заплатить 100 рублей. Затем около официального входа в Сочинский нацпарк просят заплатить еще 200 рублей.

В тот же день вечером Сочинский нацпарк дал комментарий по этому поводу, в котором отметил крайнее возмущение сложившейся ситуацией и заявил о составлении административного протокола на арендатора участка:

«Напоминаем, что согласно перечню платных услуг, оказываемых федеральным государственным бюджетным учреждением «Сочинский национальный парк», согласованному Министерством природных ресурсов РФ, вход на обустроенные природные комплексы, экологические тропы, туристические маршруты Сочинского национального парка платный. Стоимость посещения одного человека — 100 рублей».