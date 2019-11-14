На Черноморском побережье Кубани бизнесмен незаконно брал деньги за доступ к водопадам
Прокуратура в ноябре остановила деятельность предпринимателя, который незаконно поставил шлагбаум перед водопадами Псегуаш в геленджикском поселке Архипо-Осиповка
Предприниматель установил в лесу шлагбаум и начал брать деньги у туристов за проход к водопаду. Плату за доступ он объяснял экологическим сбором. Между тем, согласно лесному законодательству, ограничивать возможность граждан заходить в лес запрещено.
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выявила незаконную деятельность предпринимателя. Прокурор подал иск в суд, после чего его требования полностью удовлетворили и открыли свободный доступ людей к водопадам, сообщили 13 ноября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Одним из самых проблемных ограждений на территории края был шлагбаум по пути на Бугазскую косу в Анапе. Долгое время там незаконно взимали деньги за доступ к берегу Черного моря.
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