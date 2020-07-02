В Адыгее направят почти 50 млн рублей на выплаты за работу в изоляции и с больными коронавирусом

В Адыгее с мая началась работа по предоставлению стимулирующих выплат всем, кто работает в условиях превентивной изоляции. На это выделили 48,3 млн рублей

В зависимости от нагрузки и категории работников величина выплаты в республике составляет от 7,5 тыс. до 40 тыс. рублей. На предоставление этих выплат выделено 36 млн рублей (в том числе 18,7 млн рублей из резервного фонда правительства РФ). Из них в уже распределены 24 млн рублей.

«В Москве 29 июня трехсторонняя комиссия, которая прошла с участием депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника, одобрила выделение дополнительно 12 млн 264 тыс. рублей на стимулирующие выплаты социальным работникам», — отметили в пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова.