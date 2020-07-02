В Адыгее направят почти 50 млн рублей на выплаты за работу в изоляции и с больными коронавирусом
В Адыгее с мая началась работа по предоставлению стимулирующих выплат всем, кто работает в условиях превентивной изоляции. На это выделили 48,3 млн рублей
В зависимости от нагрузки и категории работников величина выплаты в республике составляет от 7,5 тыс. до 40 тыс. рублей. На предоставление этих выплат выделено 36 млн рублей (в том числе 18,7 млн рублей из резервного фонда правительства РФ). Из них в уже распределены 24 млн рублей.
«В Москве 29 июня трехсторонняя комиссия, которая прошла с участием депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника, одобрила выделение дополнительно 12 млн 264 тыс. рублей на стимулирующие выплаты социальным работникам», — отметили в пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова.
Всего надбавки положены более 600 работникам. Речь идет о выплатах за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, а также стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания, оказывающим услуги гражданам, у которых выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией.
Как сообщали Юга.ру, на заседании трехсторонней комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований в конце июня Адыгее одобрили еще 85,1 млн рублей на выплаты медикам и социальную поддержку на рынке труда. Средства в виде межбюджетных трансфертов выделят из Резервного фонда Правительства РФ.
Все материалы по теме: