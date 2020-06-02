В Адыгее завершили перечисление выплат по 10 тыс. рублей на детей

Во время пандемии коронавируса в Адыгее единовременную выплату в 10 тыс. рублей заплатили почти 34 тыс. семей с детьми

Президент России Владимир Путин с 28 марта объявил нерабочие дни, которые впоследствии продлевали. С конца марта Путин регулярно объявлял о различных пособиях и надбавках для граждан, пострадавших от пандемии. Например, президент поручил сделать доплаты медикам , безработным , семьям с детьми и другим категориям граждан.

В пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что все положенные выплаты в республике уже предоставляются. 1 июня началось перечисление единовременной выплаты в 10 тыс. рублей всем детям от 3 до 16 лет. Их получат 33 тыс. 841 семья. На эти цели направили 522 млн 750 тыс. рублей.

«1 июня началось зачисление средств на счета получателей. Уже предоставлено 466 млн 520 тыс. рублей. На 2 июня сформированы платежные документы на сумму 56 млн 230 тыс. рублей», — сказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Адыгее Аскарбий Кулов.

Также на детей до 3 лет выплатили пособие по 5 тыс. рублей, за два месяца на это потратили 104 млн 530 тыс. рублей. Для получения выплат в Адыгее поступило 9 тыс. 790 заявлений. Кроме того, с 1 июня началось перечисление ежемесячных выплат по 4,7 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет.

Дополнительные меры поддержки принялм и на региональном уровне по решению главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Так, единовременную денежную выплату (3 тыс. рублей и 5 тыс. рублей) получили 10 тыс. 886 малоимущих семей с детьми.