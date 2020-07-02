В Краснодаре произошла авария на теплотрассе в Пашковском микрорайоне

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 2 июля произошла авария на трубопроводе на улице Краевой, из-за этого без горячей воды могут остаться несколько домов

Утечка теплоносителя из подземного трубопровода случилась в районе дома № 14 на улице Краевой. Теплотрасса принадлежит АО «Краснодартеплосеть», сейчас на месте ведут восстановительные работы.

«Для проведения работ от горячего водоснабжения могут отключить 12 жилых домов в районе улиц Краевой, Бершанской, Фадеева, Колхозной», — рассказали в департаменте городского строительства хозяйства и ТЭК.

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В пресс-службе мэрии уточнили, что, поскольку трубопровод находится под дорогой, движение транспорта там придется ограничить. На участке Краевой от Кирова до Бершанской поставят соответствующие дорожные знаки.

Как писали Юга.ру, в конце июня в Краснодаре начали ремонтировать теплотрассу на улице Кирова. Обновление трубы там было плановым. Из-за ремонтных работ на участке ограничили движение до 17 июля. Также в Краснодаре на месяц частично перекрыли еще одну улицу: до 31 июля сети водоснабжения будут менять на Путевой, над дорогой на участке от Коммунаров до Седина, 206.

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