На Кубани за сутки коронавирус нашли у 59 человек, один пациент умер

В Краснодарском крае ко 2 июля количество зараженных COVID-19 достигло 6 тыс. 102 человек

В России зафиксировали коронавирус у 6 тыс. 760 человек за последние сутки . По данным федерального оперштаба, выздоровели 6 тыс. 47 человек, умерли 147 больных. На юге России и Северном Кавказе с 1 по 2 июля выявили еще 529 человек с инфекцией: 93 — в Ставропольском крае, 90 — в Ростовской области, 69 — в Карачаево-Черкесии, 63 — в Дагестане, 59 — в Краснодарском крае, 48 — в Кабардино-Балкарии, 46 — в Адыгее, 21 — в Северной Осетии, 19 — в Ингушетии, 13 — в Чечне, 7 — в Крыму и 1 — в Севастополе.

Всего за время наблюдения в стране подтвердили COVID-19 у 661 тыс. 165 человек . Выздоровели 428 тыс. 978 жителей, официально известно о 9 тыс. 683 летальных исходах, пишет RT. В Краснодарском крае за минувшие сутки число зараженных увеличилось на 59 человек . 36 пациентов выздоровели, один больной скончался. Краевой оперативный штаб сообщил, в каких районах Кубани зафиксировали новые случаи: 17 — в Краснодаре;

14 — в Сочи;

7 — в Отрадненском районе;

по 3 — в Апшеронском и Выселковском районах;

по 2 — в Калининском, Тихорецком, Кавказском районах и Армавире;

по 1 — в Динском, Северском, Павловском, Белореченском, Крымском и Новокубанском районах, а также в Геленджике. Среди инфицированных — семь детей. Двое несовершеннолетних 3 и 9 лет заболели в Тихорецком районе, дети возрастом 1,5 и 3 года — в Краснодаре, а также 3, 5 и 6 лет — в Сочи.