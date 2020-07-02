На Кубани за сутки коронавирус нашли у 59 человек, один пациент умер

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым

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В Краснодарском крае ко 2 июля количество зараженных COVID-19 достигло 6 тыс. 102 человек

В России зафиксировали коронавирус у 6 тыс. 760 человек за последние сутки. По данным федерального оперштаба, выздоровели 6 тыс. 47 человек, умерли 147 больных.

На юге России и Северном Кавказе с 1 по 2 июля выявили еще 529 человек с инфекцией: 93 — в Ставропольском крае, 90 — в Ростовской области, 69 — в Карачаево-Черкесии, 63 — в Дагестане, 59 — в Краснодарском крае, 48 — в Кабардино-Балкарии, 46 — в Адыгее, 21 — в Северной Осетии, 19 — в Ингушетии, 13 — в Чечне, 7 — в Крыму и 1 — в Севастополе.

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Всего за время наблюдения в стране подтвердили COVID-19 у 661 тыс. 165 человек. Выздоровели 428 тыс. 978 жителей, официально известно о 9 тыс. 683 летальных исходах, пишет RT.

В Краснодарском крае за минувшие сутки число зараженных увеличилось на 59 человек. 36 пациентов выздоровели, один больной скончался.

Краевой оперативный штаб сообщил, в каких районах Кубани зафиксировали новые случаи:

  • 17 — в Краснодаре;
  • 14 — в Сочи;
  • 7 — в Отрадненском районе;
  • по 3 — в Апшеронском и Выселковском районах;
  • по 2 — в Калининском, Тихорецком, Кавказском районах и Армавире;
  • по 1 — в Динском, Северском, Павловском, Белореченском, Крымском и Новокубанском районах, а также в Геленджике.

Среди инфицированных — семь детей. Двое несовершеннолетних 3 и 9 лет заболели в Тихорецком районе, дети возрастом 1,5 и 3 года — в Краснодаре, а также 3, 5 и 6 лет — в Сочи.

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За время пандемии в регионе нашли коронавирус у 6 тыс. 102 человек. Выздоровели 4 тыс. 829 зараженных, умерли 79 пациентов.

«Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в больницах Сочи, Краснодара и Горячего Ключа. На ЭКМО находятся три человека», — добавили в краевом минздраве.

Стационарное лечение продолжают 1 тыс. 971 пациент, в том числе 203 детей. Под медицинским наблюдением дома остаются 3 тыс. 557 человек, из них 403 ребенка. В обсерваторах сейчас изолированы 286 приезжих.

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