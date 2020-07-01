На Кубани от коронавируса умерли две женщины

Оперштаб Краснодарского края 1 июля сообщил подробности по летальным случаям, которые были зарегистрированы на Кбуани за последние сутки

Напомним, за сутки на Кубани зарегистировали 61 новый случай COVID-19, 78 пациентов были выписаны с выздоровлением, еще два человека умерли.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что за сутки в регионе скончались две женщины в Сочи и Новороссийске.

В Новороссийске в инфекционной больнице №3 умерла 64-летняя женщина . Ее госпитализировали в больницу после жалоб на слабость и температуру до 38,8 градусов. Анализ на коронавирус оказался положительным. С 8 июня пациентка была подключена к ИВЛ. Отмечается, что женщина страдала сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца.

В инфекционной больнице Сочи скончалась 58-летняя местная жительница . Женщина вернулась в город-курорт после поездки во Владикавказ, у нее были анализ на COVID-19, который оказался положительным. После чего пациентку госпитализировали в медучреждение, а 24 июня подключили к ИВЛ. Она также страдала гипертонической болезнью, сахарным диабетом, сердечно-сосудистой недостаточностью и другими сопутствующими заболеваниями, заявили в краевом минздраве.