На Кубани от коронавируса умерли две женщины
Оперштаб Краснодарского края 1 июля сообщил подробности по летальным случаям, которые были зарегистрированы на Кбуани за последние сутки
Напомним, за сутки на Кубани зарегистировали 61 новый случай COVID-19, 78 пациентов были выписаны с выздоровлением, еще два человека умерли.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что за сутки в регионе скончались две женщины в Сочи и Новороссийске.
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В Новороссийске в инфекционной больнице №3 умерла 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу после жалоб на слабость и температуру до 38,8 градусов. Анализ на коронавирус оказался положительным. С 8 июня пациентка была подключена к ИВЛ. Отмечается, что женщина страдала сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца.
В инфекционной больнице Сочи скончалась 58-летняя местная жительница. Женщина вернулась в город-курорт после поездки во Владикавказ, у нее были анализ на COVID-19, который оказался положительным. После чего пациентку госпитализировали в медучреждение, а 24 июня подключили к ИВЛ. Она также страдала гипертонической болезнью, сахарным диабетом, сердечно-сосудистой недостаточностью и другими сопутствующими заболеваниями, заявили в краевом минздраве.
Отметим, что накануне оперштаб также сообщал о двух летальных случаях. Ранее в регионе от COVID-19 умирали по два пациента с 23 по 24 июня, а также 17 и 18 июня. Всего за время пандемии коронавируса на Кубани скончались 78 человек.
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