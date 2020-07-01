Краснодарцы могут сэкономить на проезде в общественном транспорте
В Краснодаре с 1 июля действует скидка на проезд в общественном транспорте при бесконтактной оплате
На Кубани с 1 июля по 30 сентября проезд в общественном транспорте при оплате бесконтактной картой Visa будет дешевле на 4 рубля.
В Краснодаре скидка распространяется на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях КТТУ, а также автобусах некоторых коммерческих перевозчиков.
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Оплатить проезд со скидкой можно будет в 228 трамваях, 141 троллейбусе и 128 автобусах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Также в акции участвуют коммерческие перевозчики, которые перевозят пассажирах на автобусах № 32, 62, 60, 61, 77, 205, 37, 30, 25.
Скидку можно получить при использовании бесконтактных карт Visa любого банка. Для оплаты можно использовать бесконтактную карту, смартфон, либо смарт-часы с подключенными сервисами ApplePay, SamsungPay и GPay.
Помимо краевой столицы в акции участвуют Анапа, Армавир, Гулькевичи, Ейск, Лабинск, Приморско-Ахтарск, Туапсе, станицы Динская и Тбилисская и село Белая Глина. Список маршрутов в крае, на которые распространяется акция, можно посмотреть здесь.
Как писали Юга.ру, подобная акция проводилась летом 2018 году. Тогда скидку в 4 рубля можно было получить при оплате проезда картой «Мир».
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