Краснодарцы могут сэкономить на проезде в общественном транспорте

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре с 1 июля действует скидка на проезд в общественном транспорте при бесконтактной оплате

На Кубани с 1 июля по 30 сентября проезд в общественном транспорте при оплате бесконтактной картой Visa будет дешевле на 4 рубля.

В Краснодаре скидка распространяется на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях КТТУ, а также автобусах некоторых коммерческих перевозчиков.

Смотрите фоторепортаж:

Оплатить проезд со скидкой можно будет в 228 трамваях, 141 троллейбусе и 128 автобусах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Также в акции участвуют коммерческие перевозчики, которые перевозят пассажирах на автобусах № 32, 62, 60, 61, 77, 205, 37, 30, 25.

Скидку можно получить при использовании бесконтактных карт Visa любого банка. Для оплаты можно использовать бесконтактную карту, смартфон, либо смарт-часы с подключенными сервисами ApplePay, SamsungPay и GPay.

Помимо краевой столицы в акции участвуют Анапа, Армавир, Гулькевичи, Ейск, Лабинск, Приморско-Ахтарск, Туапсе, станицы Динская и Тбилисская и село Белая Глина. Список маршрутов в крае, на которые распространяется акция, можно посмотреть здесь.

Как писали Юга.ру, подобная акция проводилась летом 2018 году. Тогда скидку в 4 рубля можно было получить при оплате проезда картой «Мир».

Деньги Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре на улице Казачьей введут одностороннее движение
В Краснодаре иномарка врезалась в забор, который разлетелся и задел пешехода. За ночь на этом месте установили новый забор
На Кубани от коронавируса умерли две женщины
На Кубани открылись детские здравницы, но только для местных детей
Краснодарцы могут сэкономить на проезде в общественном транспорте
На Кубани за последние сутки коронавирус обнаружили у 61 человека, два пациента умерли

Лента новостей

Фоторепортажи

В Краснодаре вышли на маршрут новые трамваи. Как они выглядят?

Статьи Партнерский

Мониторинг на расстоянии

Что предлагают современные технологии гипертоникам и их врачам

Реклама на портале