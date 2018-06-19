В Краснодаре пассажиры общественного транспорта смогут оплатить проезд картой «Мир» со скидкой 15%

В Краснодаре с 1 июля по 31 августа пользователи карт «Мир» смогут со скидкой оплачивать проезд в общественном транспорте

Акцию проведет мэрия и Сбербанк. Стоимость каждой поездки в трамваях, троллейбусах и автобусах для пользователей карт «Мир» составит 22 рубля.

«Инициатива будет реализована в рамках той большой работы, которую мы ведем по поэтапному переходу на электронную систему оплаты проезда в городском общественном транспорте. Это — будущее КТТУ. Акция направлена на продвижение безналичной системы оплаты проезда, а также платежной системы "Мир". Ожидается, что внедрение электронной оплаты поездок сделает экономику КТТУ более прозрачной, повысит эффективность работы главного городского перевозчика», — сказал вице-мэр Артем Доронин.

В городском департаменте транспорта пояснили, что скидка в 15% будет предоставляться автоматически после приложения банковской карты к считывающему устройству, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.