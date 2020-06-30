Энергетики выявили хищения на 4 млн рублей в юго-западном энергорайоне
За 2020 год сотрудники Юго-Западных электрических сетей филиала «Россети Кубань» выявили 19 фактов незаконного потребления электричества
В Юго-западный энергорайон входят территории Анапского, Новороссийского, Геленджикского, Крымского и Абинского районов края. Суммарно хищения свыше 1,2 млн кВт*ч эквивалентны сумме более 4 млн рублей.
По всем случаям с нарушителями закона были проведены разъяснительные беседы и составлены соответствующие акты. Сейчас ущерб по 15 актам на сумму более 1 млн рублей уже погашен. По остальным актам предъявлены претензии и иски по закону РФ.
Безучетное и бездоговорное потребление — самые распространенные способы хищения электричества. К безучетному относится потребление с нарушением прибора или схемы учета электричества, к бездоговорному —самовольное подключение к сетям.
Нарушения наносят финансовый ущерб, в связи с чем энергокомпания теряет деньги для дальнейшего развития электросетевого комплекса. К тому же незаконное потребление электроэнергии влечет снижение надежности и качества электроснабжения, отчего страдают все абоненты.
Каждая электрическая сеть проектируется на определенную величину нагрузки, определяемую по количеству законных потребителей, у которых надлежащим образом оформлено технологическое присоединение и заключен договор.
«Россети Кубань» просит не допускать неучтенного потребления электроэнергии и предлагает сообщать о нарушениях по горячей линии 88001001552.
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