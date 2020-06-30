Энергетики выявили хищения на 4 млн рублей в юго-западном энергорайоне

По всем случаям с нарушителями закона были проведены разъяснительные беседы и составлены соответствующие акты. Сейчас ущерб по 15 актам на сумму более 1 млн рублей уже погашен. По остальным актам предъявлены претензии и иски по закону РФ.

В Юго-западный энергорайон входят территории Анапского, Новороссийского, Геленджикского, Крымского и Абинского районов края. Суммарно хищения свыше 1,2 млн кВт*ч эквивалентны сумме более 4 млн рублей.

Безучетное и бездоговорное потребление — самые распространенные способы хищения электричества. К безучетному относится потребление с нарушением прибора или схемы учета электричества, к бездоговорному —самовольное подключение к сетям.

Нарушения наносят финансовый ущерб, в связи с чем энергокомпания теряет деньги для дальнейшего развития электросетевого комплекса. К тому же незаконное потребление электроэнергии влечет снижение надежности и качества электроснабжения, отчего страдают все абоненты.