Кондратьев и энергетики обсудили питание госпиталей, где лечат больных коронавирусом
21 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководители «Россети» и «Россети Кубань» обсудили энергоснабжение в период пандемии коронавируса
Встреча между генеральным директором группы компаний «Россети» Павлом Ливинским, главой «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») Сергеем Сергеевым и губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым прошла 21 апреля в формате видеосвязи. Власти и энергетики обсудили вопрос энергоснабжения важных социальных и инфраструктурных объектов края.
Во время совещания глава Кубани сообщил, что девять клиник в крае перепрофилировали в инфекционные госпитали. Он подчеркнул, что перебои с электричеством в них недопустимы.
По словам Ливинского, вопросы обеспечения электричеством медучреждений находятся на особом контроле «Россетей».
«В полной готовности находятся 390 аварийно-восстановительных бригад, в том числе мобильные бригады. Это почти 1,8 тыс. человек и 700 единиц техники. Готовы 95 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 7,7 МВт», — отметил он.
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Генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев добавил, что в регионе провели ревизию резервных источников медучреждений вне зависимости от зоны эксплуатационной ответственности энергокомпании. Также, по его словам, сотрудники компании уже внепланово осмотрели высоковольтные, трансформаторные подстанции и линии электропередачи, которые подают энергоснабжение госпиталям.
Кроме того, участники обсудили подготовку электросетей к новому осенне-зимнему периоду. Ливинский уточнил, что, несмотря «на сложную ситуацию со снижением полезного отпуска и нарастающим объемом неплатежей со стороны гарантирующего поставщика», «Россети» в срок выполнят всю подготовку к летнему пику нагрузок и предстоящему осенне-зимнему времени в 2020-2021 году.
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