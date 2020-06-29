«Россети Кубань» выявили 187 хищений электроэнергии
За 2020 год специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выявили 187 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии
Общие потери от незаконного потребления электроэнергии составили около 139 млн кВт*ч. В денежном эквиваленте это около 950 млн рублей. По всем фактам предъявляются претензии и иски. С нарушителей, отказавшихся возместить ущерб в добровольном порядке, задолженность будет взыскиваться принудительно через суд с возложением на виновных всех судебных расходов.
Среди способов борьбы с несанкционированным потреблением электроэнергии — установка антимагнитных пломб на счетчики. С начала 2020 года специалисты Краснодарских электросетей установили более 6 тыс. таких пломб. Они легко определяют, было ли воздействие магнитного поля — индикатор пломбы меняет цвет. Самовольно снять пломбу с прибора учета не получится, поскольку она оснащена скрытой индикаторной надписью, которая проявляется на приборе учета после самостоятельного срыва пломбы.
Другая эффективная мера против незаконного использования электроэнергии — установка многофункциональных приборов учета нового поколения, так называемых умных счетчиков. Они выгодны и потребителям, так как позволяют экономить, рассчитываясь по зонам суток. К тому же абонентам не надо обслуживать и ремонтировать их, так как эксплуатацию ведет электросетевая компания. Сейчас реализуется масштабный проект по установке умных счетчиков в Северском, Динском, Тахтамукайском и Теучежском районах. Специалисты с начала 2020 года установили 12,5 тыс. приборов учета нового поколения.
Личная экономика:
Незаконное потребление электроэнергии вредит энергокомпании: компания теряет средства, которые планировалось направить на развитие электросетей в регионе.
Еще потребление электроэнергии в обход ее учета приводит к неконтролируемой нагрузке на сеть — это снижает надежность электроснабжения и влечет перепады напряжения. Более того — самовольное присоединение зачастую выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности и с риском для жизни.
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