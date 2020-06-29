«Россети Кубань» выявили 187 хищений электроэнергии

Общие потери от незаконного потребления электроэнергии составили около 139 млн кВт*ч. В денежном эквиваленте это около 950 млн рублей. По всем фактам предъявляются претензии и иски. С нарушителей, отказавшихся возместить ущерб в добровольном порядке, задолженность будет взыскиваться принудительно через суд с возложением на виновных всех судебных расходов.

Среди способов борьбы с несанкционированным потреблением электроэнергии — установка антимагнитных пломб на счетчики. С начала 2020 года специалисты Краснодарских электросетей установили более 6 тыс. таких пломб. Они легко определяют, было ли воздействие магнитного поля — индикатор пломбы меняет цвет. Самовольно снять пломбу с прибора учета не получится, поскольку она оснащена скрытой индикаторной надписью, которая проявляется на приборе учета после самостоятельного срыва пломбы.