Впервые с начала мая на Кубани выявили за сутки менее 70 зараженных коронавирусом. За этот же период умерли 37 человек с COVID-19
В Краснодарском крае к 18 июня зарегистрировали 5 тыс. 252 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 7 тыс. 790 новых случаев коронавируса. Выздоровели 9 тыс. 621 человек, скончались 182 пациента, пишет федеральный оперштаб.
На юге России и Северном Кавказе коронавирус подтвердили у 666 человек: 146 — в Ростовской области, 99 — в Карачаево-Черкесии, 90 — в Дагестане, 90 — в Ставропольском крае, 77 — в Кабардино-Балкарии, 69 — в Краснодарском крае, 32 — в Ингушетии, 31 — в Адыгее, 31 — в Северной Осетии, 14 — в Чечне, 14 — в Крыму и 4 — в Севастополе.
Всего в России заразились 561 тыс. 91 человек, сообщил RT. Выздоровели 313 тыс. 963 из них, зарегистрировано 7 тыс. 660 летальных исходов.
В Краснодарском крае с 17 по 18 июня коронавирус подтвердили у 69 человек. Это первый раз со 2 мая, когда в крае регистрируют меньше 70 случаев за сутки, подчеркнули в краевом оперштабе. Следует отметить, что при этом в регионе продолжают практически ежедневно фиксировать новые случаи смерти пациентов с коронавирусом. Так, за эти же полтора месяца — со 2 мая по 18 июня — в крае умерли 37 больных с COVID-19. Это почти в два раза больше, чем за предыдущий этап пандемии коронавируса в региона — с 11 марта (когда в мире объявили пандемию) по 2 мая.
18 июня краевой оперштаб опубликовал распределение новых случаев заражения на Кубани:
- 14 — в Краснодаре;
- 7 — в Гулькевичском районе;
- по 6 — в Сочи, Геленджике и Тихорецком районе;
- по 5 — в Армавире и Кавказском районе;
- 4 — в Новокубанском районе;
- по 2 — в Выселковском, Туапсинском, Курганинском, Новопокровском и Отрадненском районах;
- по 1 — в Динском, Белореченском, Апшеронском, Славянском, Крымском и Кореновском районах.
Среди заболевших семеро детей, их лечат в больницах Краснодара, Сочи, Гулькевичского, Туапсинского и Славянского районов.
Всего в Краснодарском крае число инфицированных достигло 5 тыс. 252 человек. Выздоровели 3 тыс. 965 пациентов, включая 81 человека за последние сутки. Умерли 57 пациентов, включая два смертельных исхода за прошлый день. 18 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, добавили в краевом оперштабе.
Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 202 человека с подозрением на COVID-19, среди них 155 детей. Под медицинским наблюдением дома находятся 12 тыс. 493 человека. В обсерваторах на 18 июня размещены 708 приезжих.
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