Впервые с начала мая на Кубани выявили за сутки менее 70 зараженных коронавирусом. За этот же период умерли 37 человек с COVID-19

За последние сутки в России выявили 7 тыс. 790 новых случаев коронавируса . Выздоровели 9 тыс. 621 человек, скончались 182 пациента, пишет федеральный оперштаб.

На юге России и Северном Кавказе коронавирус подтвердили у 666 человек: 146 — в Ростовской области, 99 — в Карачаево-Черкесии, 90 — в Дагестане, 90 — в Ставропольском крае, 77 — в Кабардино-Балкарии, 69 — в Краснодарском крае, 32 — в Ингушетии, 31 — в Адыгее, 31 — в Северной Осетии, 14 — в Чечне, 14 — в Крыму и 4 — в Севастополе.

Всего в России заразились 561 тыс. 91 человек, сообщил RT. Выздоровели 313 тыс. 963 из них, зарегистрировано 7 тыс. 660 летальных исходов.

В Краснодарском крае с 17 по 18 июня коронавирус подтвердили у 69 человек. Это первый раз со 2 мая, когда в крае регистрируют меньше 70 случаев за сутки, подчеркнули в краевом оперштабе. Следует отметить, что при этом в регионе продолжают практически ежедневно фиксировать новые случаи смерти пациентов с коронавирусом. Так, за эти же полтора месяца — со 2 мая по 18 июня — в крае умерли 37 больных с COVID-19. Это почти в два раза больше, чем за предыдущий этап пандемии коронавируса в региона — с 11 марта (когда в мире объявили пандемию) по 2 мая.

18 июня краевой оперштаб опубликовал распределение новых случаев заражения на Кубани: