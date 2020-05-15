«Сочи Парк» начал продажу билетов с открытой датой посещения

Краснодарский край

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Тематический парк развлечений «Сочи Парк» 15 мая сообщил о возобновлении продаж билетов

До конца мая на официальном сайте парка гости смогут приобрести со скидкой до 30% билеты, действующие с момента открытия до 8 ноября 2020 года.

«Для покупки билета на сайте sochipark.ru нужно выбрать 1 июня, дату планируемого открытия. При этом, если она изменится, билет остается действительным, и "Сочи Парк" можно посетить в любое удобное время до 8 ноября», — уточнили в пресс-службе «Сочи Парка».

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Представитель пресс-службы обратила внимание, что сезон-2020 в «Сочи Парке» начнется с учетом дополнительных мер безопасности и требований, установленных Роспотребнадзором. Взрослые и дети снова смогут кататься на экстремальных и семейных аттракционах, путешествовать по сказочным тематическим землям, но запланированные шоу, представления в дельфинарии и другие развлечения вернутся после снятия ограничений, предусмотренных правительством РФ в связи с пандемией коронавируса.

Подробная информация о графике работы, стоимости и приобретении билетов — на сайте sochipark.ru.

Как писали Юга.ру, изначально старт сезона в «Сочи Парке» должен был состоятся 20 марта, но из-за введенного в Краснодарском крае карантина парк был закрыт.

отдых Развлечения Сочи Сочи Парк

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