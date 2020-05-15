«Сочи Парк» начал продажу билетов с открытой датой посещения

До конца мая на официальном сайте парка гости смогут приобрести со скидкой до 30% билеты, действующие с момента открытия до 8 ноября 2020 года.

«Для покупки билета на сайте sochipark.ru нужно выбрать 1 июня, дату планируемого открытия. При этом, если она изменится, билет остается действительным, и "Сочи Парк" можно посетить в любое удобное время до 8 ноября», — уточнили в пресс-службе «Сочи Парка».