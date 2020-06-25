В больнице Сочи умер турист после падения параплана

В Сочи в больнице умер мужчина после падения параплана, следком Кубани 25 июня возбудил уголовное дело

Напомним, на горном курорте в Красной Поляне 20 июня при взлете упал параплан. Это случилось днем на «Розе Хутор» на высоте 2 тыс. 320 метров над уровнем моря. В результате случившегося пострадали два человека.

Они были доставлены в сочинскую больницу, однако несмотря на усилия врачей, один из пострадавших, 38-летний турист, скончался 23 июня. Второй мужчина, 34-летний инструктор, продолжает лечение в стационаре.

По версии следствия, турист обратился к индивидуальному предпринимателю за платной услугой по катанию на параплане над вершинами Красной Поляны. Но после взлета крыло парплана сложилось и он врезался в склон горы. 25 июня следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбудил уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.