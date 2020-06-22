Двое мужчин пострадали при падении параплана в Сочи

В Сочи на горном курорте в Красной Поляне 20 июня при взлете упал параплан

Это случилось днем на «Розе Хутор» на высоте 2 тыс. 320 метров над уровнем моря. По словам очевидцев в соцсетях, погода была не самая подходящая для полетов, и крыло сложилось. Возможно, падение спровоцировал сильный порыв ветра.

В пресс-службе «Роза Хутор» журналистам подтвердили, что 20 июня на территории курорта произошло происшествие с участием парапланеристов. В результате случившегося пострадали два человека. Представитель пресс-службы обратила внимание, что данную услугу с 2016 года на курорте оказывает компания-партнер.

Правоохранительные органы по данному факту проводят проверку.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2018 года в Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Москвы. Кроме того, в горах Чегемского района спасатели обнаружили тело мужчины. Им оказался 57-летний участник всероссийского чемпионата «Параплан — парящий полет» из Москвы.