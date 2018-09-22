В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Москвы

Кабардино-Балкария

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В горах Чегемского района Кабардино-Балкарии 21 сентября погиб участник соревнований по парапланеризму из Москвы

Мужчина погиб возле горы Ак-Кая. По предварительным данным, он участвовал в соревнованиях по парапланеризму, которые проходят в Чегемском районе. 

«Спортсмен отклонился от маршрута и летел на малой высоте. На момент обнаружения он не подавал признаков жизни», — цитирует ТАСС руководителя Нальчикского подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммата Гулиева.

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