В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Москвы

В горах Чегемского района Кабардино-Балкарии 21 сентября погиб участник соревнований по парапланеризму из Москвы

Мужчина погиб возле горы Ак-Кая. По предварительным данным, он участвовал в соревнованиях по парапланеризму, которые проходят в Чегемском районе.

«Спортсмен отклонился от маршрута и летел на малой высоте. На момент обнаружения он не подавал признаков жизни», — цитирует ТАСС руководителя Нальчикского подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммата Гулиева.