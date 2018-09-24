Минспорт Кабардино-Балкарии назвал причины гибели парапланериста из Москвы

Кабардино-Балкария

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В министерстве спорта Кабардино-Балкарской Республики назвали причину гибели парапланериста, которого 21 сентября нашли мертвым в горах

Как сообщали Юга.ру, 21 сентября в горах Чегемского района республики спасатели обнаружили тело мужчины. Им оказался 57-летний участник всероссийского чемпионата «Параплан — парящий полет» из Москвы.

Установлено, что мужчина был профессиональным спортсменом и неоднократно участвовал в полетах. Предварительное вскрытие показало, что москвич скончался из-за остановки сердца. 

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На место случившегося выехал министр спорта по региону Ислам Хасанов. Родные погибшего 23 сентября вылетели в Кабардино-Балкарию, сообщает пресс-служба министерства спорта по республике. 

Как писали Юга.ру, 21 сентября в горах Карачаево-Черкесии три альпиниста упали в трещину. 

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