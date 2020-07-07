«Табрис» запустил новую программу лояльности в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край

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В других городах присутствия сети участниками программы «Табрис Бонус» стали 40 тыс. человек

Изначально программа лояльности стартовала в Новороссийске в октябре 2019 года, а потом и в Геленджике в апреле 2020 года. В Краснодаре «Табрис Бонус» начинает действовать 7 июля 2020 года.

Как работает «Табрис Бонус»? Участники программы смогут получать от 5% бонусов за покупки по курсу 1 бонус = 1 рубль. Уже накопленными бонусами можно оплатить до 100% стоимости всех покупок в чеке.

Выбрав в личном кабинете три любимые категории и один любимый праздник, а также в свой день рождения участник программы получит уже 10% бонусов. При этом за покупку акционных товаров бонусы не начисляются.

Фоторепортаж:

Как стать участником программы? Нужно зарегистрировать карту «Табрис Бонус» любым удобным способом: отправив СМС на номер 9009, в личном кабинете на сайте lk.tabris.ru с возможностью регистрации своего имейла для получения выгодных предложений одним из первых, а также с помощью специалиста информационного центра сети.

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Еще что-нибудь приятное для постоянных покупателей? Да! В рамках клуба «Табрис Плюс» клиент, потративший в супермаркетах сети 60 тыс. рублей в течение трех месяцев, получает персональные привилегии. Сюда входит ежедневная чашка свежесваренного кофе за 1 рубль, праздничный торт весом 3 кг за 3 рубля, а также повышенные опции стандартной механики (больше любимых товаров, больше праздников с бонусом 10%).

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