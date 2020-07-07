«Табрис» запустил новую программу лояльности в Краснодаре

Изначально программа лояльности стартовала в Новороссийске в октябре 2019 года, а потом и в Геленджике в апреле 2020 года. В Краснодаре «Табрис Бонус» начинает действовать 7 июля 2020 года.

Как работает «Табрис Бонус»? Участники программы смогут получать от 5% бонусов за покупки по курсу 1 бонус = 1 рубль. Уже накопленными бонусами можно оплатить до 100% стоимости всех покупок в чеке.

Выбрав в личном кабинете три любимые категории и один любимый праздник, а также в свой день рождения участник программы получит уже 10% бонусов. При этом за покупку акционных товаров бонусы не начисляются.