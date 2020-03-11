«Табрис» откроет первый супермаркет в Геленджике
В апреле в Геленджике состоится открытие первого на курорте супермаркета «Табрис»
Супермаркет «Табрис» в Геленджике будет расположен на центральной улице города в жилом комплексе «Изумрудный город». Сейчас в помещении идет ремонт, в команду сотрудников начали набирать людей. С актуальными вакансиями можно ознакомиться на сайте торговой сети.
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Праздничное открытие запланировано на середину апреля. Возле магазина обустроили бесплатную наземную автомобильную парковку. В супермаркете будут работать аппараты для приготовления кофе и свежевыжатого сока. Посетители также смогут приобрести пиццу из дровяной печи, блюда, приготовленные на лавовом гриле и тепане, а также хлеб и выпечку из собственной пекарни.
Супермаркет в Геленджике станет 13-м магазином торговой сети «Табрис». Сейчас работают 11 супермаркетов в Краснодаре, еще 1 — в Новороссийске, сообщили в пресс-службе «Табриса».
Как писали Юга.ру, в феврале 2019 года сообщалось о планах открыть в 2021 году «Табрис» в Анапе.