«Табрис» откроет первый супермаркет в Геленджике

В апреле в Геленджике состоится открытие первого на курорте супермаркета «Табрис»

Супермаркет «Табрис» в Геленджике будет расположен на центральной улице города в жилом комплексе «Изумрудный город». Сейчас в помещении идет ремонт, в команду сотрудников начали набирать людей. С актуальными вакансиями можно ознакомиться на сайте торговой сети.

Праздничное открытие запланировано на середину апреля. Возле магазина обустроили бесплатную наземную автомобильную парковку. В супермаркете будут работать аппараты для приготовления кофе и свежевыжатого сока. Посетители также смогут приобрести пиццу из дровяной печи, блюда, приготовленные на лавовом гриле и тепане, а также хлеб и выпечку из собственной пекарни.

Супермаркет в Геленджике станет 13-м магазином торговой сети «Табрис». Сейчас работают 11 супермаркетов в Краснодаре, еще 1 — в Новороссийске, сообщили в пресс-службе «Табриса».