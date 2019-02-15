В Анапе построят супермаркет «Табрис»

Краснодарский край

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Сеть супермаркетов «Табрис» планирует в 2019 году начать строительство нового магазина сети в Анапе

Соглашение о строительстве подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Анапы Юрий Поляков, вице-губернатор Кубани Василий Швец и директор ООО «Табрис» Александр Чуб.

В супермаркете будет представлено более 12 тыс. товаров повседневного спроса, эксклюзивные и необычные продукты из разных стран мира. Проект предполагает помимо корпуса самого супермаркета удобную парковку.

Начать строительство нового «Табриса» планируется в этому году, завершить — в 2021-м. Стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

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Напомним, первый супермаркет «Табрис» открылся в Краснодаре в 1998 году. Сейчас сеть насчитывает 12 магазинов в столице региона и Новороссийске.

Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля. Всего делегация Анапы подписала соглашения о реализации на территории курорта пяти крупных проектов на общую сумму более 2 млрд рублей.

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