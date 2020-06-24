В Сочи от COVID-19 умерли два пациента

Оперштаб Краснодарского края 24 июня рассказал подробности о двух летальных случаях от коронавируса в регионе за последние сутки

Напомним, к 24 июня COVID-19 в Краснодарском крае диагностировали у 5 тыс. 624 человек, в том числе у 395 детей. При этом 4 тыс. 374 заболевших выздоровели (в том числе 97 за последние сутки), 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. За время пандемии в регионе от коронавируса скончались 69 человек (двое из них — за последние сутки).

В региональном оперштабе сообщили, что пациенты 59 и 75 лет умерли в Сочи.

59-летний местный житель заболел 2 июня, и уже на следующий день его подключили к ИВЛ. У пациента была диагностирована коронавирусная инфекция, протекающая в тяжелой форме, а также тяжелая степень двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии. Отмечается, что мужчина болел сахарным диабетом и анемией. Спасти его не удалось.