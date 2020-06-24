В Сочи от COVID-19 умерли два пациента
Оперштаб Краснодарского края 24 июня рассказал подробности о двух летальных случаях от коронавируса в регионе за последние сутки
Напомним, к 24 июня COVID-19 в Краснодарском крае диагностировали у 5 тыс. 624 человек, в том числе у 395 детей. При этом 4 тыс. 374 заболевших выздоровели (в том числе 97 за последние сутки), 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. За время пандемии в регионе от коронавируса скончались 69 человек (двое из них — за последние сутки).
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В региональном оперштабе сообщили, что пациенты 59 и 75 лет умерли в Сочи.
59-летний местный житель заболел 2 июня, и уже на следующий день его подключили к ИВЛ. У пациента была диагностирована коронавирусная инфекция, протекающая в тяжелой форме, а также тяжелая степень двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии. Отмечается, что мужчина болел сахарным диабетом и анемией. Спасти его не удалось.
Вторым умершим пациентом оказался 75-летний мужчина, которого госпитализировали в Сочи 11 июня. У него также диагностировали новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме двустороннюю очаговую пневмонию. В оперштабе добавили, что пациент также страдал гипертонией, а в 2017 году перенес инфаркт миокарда.
Ранее Юга.ру сообщали, что первый летальный случай от коронавируса в Сочи был зафиксирован 27 мая. Тогда в городе-курорте умер мужчина с коронавирусом, который больше месяца был подключен к ИВЛ. 29 мая умер 48-летний сочинец, который болел с 9 мая, 10 июня скончался 67-летний местный житель, 14 июня умерла 58-летняя женщина, 16 июня стало известно о смерти 85-летней пенсионерки. 20 июня в больнице Сочи умер 82-летний мужчина, на следующий день скончался 91-летний пенсионер.
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