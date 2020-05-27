В Сочи умер мужчина с коронавирусом, который больше месяца был подключен к ИВЛ

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 27 мая сообщили о 29-й смерти пациента с COVID-19

В краевом операштабе 27 мая рассказали, что 74-летний мужчина заболел 11 апреля. Его сразу госпитализировали, с 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице № 2. Анализ на коронавирус оказался положительным.

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У пациента диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелого лечения и дыхательную недостаточность. С 20 апреля его перевели на аппарат ИВЛ. Затем у мужчины развилась полиорганная недостаточность. Спасти его не удалось, рассказали в оперштабе. В краевом минздраве добавили, что у пациента был сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Как писали Юга.ру, за последние сутки на Кубани зафиксировали 80 новых случаев заражения коронавирусом, 7 из них — в Сочи. Всего с начала пандемии в Краснодарском крае диагностировали инфекцию у 3 тыс. 506 человек, выздоровели 2 тыс. 257 человек. За время наблюдения официально зарегистрировали 29 летальных исходов у пациентов с COVID-19.

Коронавирус Медицина смерть Сочи

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