На Кубани за сутки подтвердили 63 новых случая коронавируса, умерли два пациента

В Краснодарском крае к 24 июня COVID-19 подтвердили у 5 тыс. 624 человек, в том числе у 395 детей

Как сообщили в федеральном оперштабе, за последние сутки в России выявлено 7 тыс. 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. При этом 31,6% заболевших не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. За сутки в стране от COVID-19 умерли 154 человека, а 12 тыс. 393 пациентов выздоровели.

Больше всего случаев коронавируса было зафиксировано в Москве (+811), Московской области (+507) и Ханты-Мансийском АО (+323). В Ростовской области зарегистрировали 135 случаев заражения, Карачаево-Черкессии — 84, в Дагестане и Ставропольском крае по 75, в Кабардино-Балкарии — 71, Краснодарском крае — 63 , Адыгее — 40, Ингушетии — 29, Северной Осетии — 28, Чечне — 11 Крыму 10 и один в Севастополе.

Всего к 24 июня в России подтвердили 606 тыс. 881 случай коронавируса, за время пандемии умерли 8 тыс. 513 человек, а 368 тыс. 822 пациента выздоровели.

Как добавили в региональном оперштабе, за сутки на Кубани COVID-19 подтвердился у 37 женщин и 26 мужчин, в том числе у двух детей. Возраст пациентов от 4 до 85 лет.

Новые случаи заражения зафиксировали в 20 муниципалитетах края: В Краснодаре — 17;

В Белореченском районе и Сочи — по 6;

В Апшеронском, Лабинском, Северском и Тихорецком районах — по 4;

В Крымском, Динском, Кавказском, Курганинском и Новокубанском районах — по 2;

В Тимашевском, Красноармейском, Новопокровском, Каневском, Мостовском, Туапсинском, Ленинградском районах и в Горячем ключе — по 1.

Всего к 24 июня COVID-19 в Краснодарском крае диагностировали у 5 тыс. 624 человек, в том числе у 395 детей . Как сообщили в региональном минздраве, 4 тыс. 374 заболевших выздоровели (в том числе 97 за последние сутки), 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. За время пандемии от COVID-19 скончались 69 человек (двое из них — за последние сутки) .