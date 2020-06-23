В Ейске арестовали депутата за митинг против поправок в Конституцию РФ

Краснодарский край

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В Ейске 23 июня прошел суд против депутата Александра Коровайного и активиста Евгения Булгакова, которые организовали митинг против поправок в Конституцию РФ

Что случилось? Накануне в Ейске прошел митинг против внесения поправок в Конституцию РФ, который согласовали с властями. Однако в самом начале мероприятия полиция задержала независимого депутата Александра Коровайного и активиста Евгения Булгакова.

Помощница Коровайного Анастасия Тетерина после задержания рассказала, что 19 июня власти заявили о недопустимости акции численностью 100 человек, так как в крае действуют ограничения из-за коронавируса. Однако митинг состоялся и на нем было 50-70 участников. К Булгакову и Коровайному подошли полицейские без нагрудных жетонов, они не представились и после отказа мужчин проехать в отдел силой запихали их в машину и увезли, пишет «Кавказский Узел».

Позже Коровайный сообщил, что, по словам полицейских, на митинг пришло 102 человека.

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Что потом произошло с Коровайным? Против депутата составили три административных протокола: за нарушение режима чрезвычайной ситуации, за организацию несанкционированного митинга и за неповиновение полиции. За первое правонарушение Коровайного оштрафовали на 1 тыс. рублей, так как на нем не было маски. По второму правонарушению суд прекратил производство из-за отсутствия состава преступления.

Однако за неповиновения полиции мужчину арестовали на 10 суток, сообщил «Протокол». По мнению депутата Никиты Нестеренко, Коровайного арестовали, чтобы он не смог быть наблюдателем на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Как наказали Булгакова? Суд присудил ему штраф в размере 11 тыс. рублей: 1 тыс. рублей за нарушение режима чрезвычайной ситуации и 10 тыс. рублей за проведение публичного мероприятия без подачи уведомления. При этом активист настаивает, что митинг был согласован.

«Судья проигнорировал все мои доводы о том, что постановление губернатора № 354 не заставляет на открытом воздухе носить маски, их нужно носить только в помещениях. А закон о митингах говорит о том, что на митинге нельзя надевать маски, потому что их могут расценить как средство маскировки» — рассказал Булгаков «Кавказскому узлу».

Напомним, в 2017 году Коровайного уже арестовывали на 10 суток за антикоррупционный митинг. Журналист портала Юга.ру записал его монолог, который можно прочитать здесь.

Ейский район Конституция РФ Митинги Полиция Суд

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