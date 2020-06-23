В Ейске арестовали депутата за митинг против поправок в Конституцию РФ

В Ейске 23 июня прошел суд против депутата Александра Коровайного и активиста Евгения Булгакова, которые организовали митинг против поправок в Конституцию РФ

Что случилось? Накануне в Ейске прошел митинг против внесения поправок в Конституцию РФ, который согласовали с властями. Однако в самом начале мероприятия полиция задержала независимого депутата Александра Коровайного и активиста Евгения Булгакова.

Помощница Коровайного Анастасия Тетерина после задержания рассказала, что 19 июня власти заявили о недопустимости акции численностью 100 человек, так как в крае действуют ограничения из-за коронавируса. Однако митинг состоялся и на нем было 50-70 участников. К Булгакову и Коровайному подошли полицейские без нагрудных жетонов, они не представились и после отказа мужчин проехать в отдел силой запихали их в машину и увезли, пишет «Кавказский Узел».

Позже Коровайный сообщил, что, по словам полицейских, на митинг пришло 102 человека.