Партия «Новые Люди» баллотируется в гордуму Краснодара

Депутаты Городской думы Краснодара определили дату выборов в городской представительный орган — они пройдут 13 сентября одновременно с выборами губернатора. Всего в думу предстоит избрать 52 депутата — на четыре парламентария больше, чем в 2019 году из-за увеличения количества избирателей. 39 народных избранников пойдут по одномандатным округам, 13 — по партийным спискам.

В краснодарском отделении партии «Новые люди» сообщили, что кандидатов, представляющих партию в городском парламенте, пока выбирают, и скоро с ними познакомят горожан.

«С нами в гордуму Краснодара пойдут современные люди с рядом реализованных инициатив за плечами. При этом мы ставим на тех, кто не участвовал ранее в предвыборных кампаниях и не был в политике. Такой подход партия "Новые люди" использует повсеместно. Мы считаем, что власть должна обновляться. Многие депутаты и чиновники засиделись на своих местах и перестали замечать происходящее дальше своих кабинетов», — отметили в пресс-службе партии «Новые Люди».