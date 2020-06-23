Партия «Новые Люди» баллотируется в гордуму Краснодара
Созданная в марте 2020 года партия «Новые люди» получила право выдвинуть своих кандидатов
Депутаты Городской думы Краснодара определили дату выборов в городской представительный орган — они пройдут 13 сентября одновременно с выборами губернатора. Всего в думу предстоит избрать 52 депутата — на четыре парламентария больше, чем в 2019 году из-за увеличения количества избирателей. 39 народных избранников пойдут по одномандатным округам, 13 — по партийным спискам.
В краснодарском отделении партии «Новые люди» сообщили, что кандидатов, представляющих партию в городском парламенте, пока выбирают, и скоро с ними познакомят горожан.
«С нами в гордуму Краснодара пойдут современные люди с рядом реализованных инициатив за плечами. При этом мы ставим на тех, кто не участвовал ранее в предвыборных кампаниях и не был в политике. Такой подход партия "Новые люди" использует повсеместно. Мы считаем, что власть должна обновляться. Многие депутаты и чиновники засиделись на своих местах и перестали замечать происходящее дальше своих кабинетов», — отметили в пресс-службе партии «Новые Люди».
В партии считают, что в Краснодаре есть немало прогрессивных людей, которые, развивая свой бизнес, не забывают о родном крае. По словам основателя «Новых людей» Алексея Нечаева, партии нужны кандидаты, которые готовы вести за собой людей и уже проявили себя лидерами, пусть даже в локальных сообществах.
«Принцип "Новых людей" — менять жизнь, не дожидаясь побед на выборах. Мы ждем тех, кто уже делает то, что обещает делать, когда получит депутатский мандат. За каждым из наших кандидатов должны стоять его проекты и сторонники», — отметил Нечаев.
Политическая партия «Новые люди» была учреждена на партийном съезде в Москве в марте 2020 года. Первого июня Минюст РФ внес партию в список политических движений, допущенных к участию в выборах. Отделения партии зарегистрированы в 53 регионах. Основатель партии — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.
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