Аналитический центр «Эксперт Юг» и банк «Центр-инвест» реализуют проект «Образ молодого предпринимателя»

Задача проекта «Образ молодого предпринимателя» — сформировать портрет поколения, которое только начало показывать результат в бизнесе, и соотнести результаты исследования с итогами аналогичного проекта в 2017 и 2019 годов. Также в рамках проекта планируется показать галерею молодых предпринимателей на юге РФ. Число граждан, желающих открыть свое дело, остается небольшим в РФ. Согласно опросу аналитического центра НАФИ по заказу Минэкономики в 2019 году, предпринимателями хотят стать 29% респондентов, а 67% такого желания не испытывают. Эти данные сопоставимы с результатами опроса ВЦИОМа — только 25% граждан хотят иметь свой бизнес, а 63%)не хотели бы этого. Примечательно, что чем больше возраст, тем меньше желания начинать свой бизнес — среди молодых людей (18–35 лет) желающих почти 50%.

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«Молодое поколение предпринимателей — это ресурс для развития экономики страны. В рамках этого проекта мы изучим ключевые особенности молодых владельцев бизнеса: тренды, которые они задают, проекты, которыми они меняют окружающую действительность, интересы, которыми они живут. Банк "Центр-инвест" уже давно работает со стартапами и студенческими бизнес-проектами, предоставляя им бесплатное обучение, льготное кредитования и помощь наставников через собственный Акселератор. Благодаря такой работе на Юге РФ уже успешно работают более 1000 новых предпринимателей», — сказала заместитель начальника Управления по работе с МСБ ПАО КБ «Центр-инвест» Мария Христолюбова. В рамках проекта предполагается анкетирование не менее 300 молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет из Ростовской области и Краснодарского края.

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