Банк «Центр-инвест» объявил исследование образа молодого бизнесмена на юге РФ
Аналитический центр «Эксперт Юг» и банк «Центр-инвест» реализуют проект «Образ молодого предпринимателя»
Задача проекта «Образ молодого предпринимателя» — сформировать портрет поколения, которое только начало показывать результат в бизнесе, и соотнести результаты исследования с итогами аналогичного проекта в 2017 и 2019 годов. Также в рамках проекта планируется показать галерею молодых предпринимателей на юге РФ.
Число граждан, желающих открыть свое дело, остается небольшим в РФ. Согласно опросу аналитического центра НАФИ по заказу Минэкономики в 2019 году, предпринимателями хотят стать 29% респондентов, а 67% такого желания не испытывают. Эти данные сопоставимы с результатами опроса ВЦИОМа — только 25% граждан хотят иметь свой бизнес, а 63%)не хотели бы этого. Примечательно, что чем больше возраст, тем меньше желания начинать свой бизнес — среди молодых людей (18–35 лет) желающих почти 50%.
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«Молодое поколение предпринимателей — это ресурс для развития экономики страны. В рамках этого проекта мы изучим ключевые особенности молодых владельцев бизнеса: тренды, которые они задают, проекты, которыми они меняют окружающую действительность, интересы, которыми они живут. Банк "Центр-инвест" уже давно работает со стартапами и студенческими бизнес-проектами, предоставляя им бесплатное обучение, льготное кредитования и помощь наставников через собственный Акселератор. Благодаря такой работе на Юге РФ уже успешно работают более 1000 новых предпринимателей», — сказала заместитель начальника Управления по работе с МСБ ПАО КБ «Центр-инвест» Мария Христолюбова.
В рамках проекта предполагается анкетирование не менее 300 молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет из Ростовской области и Краснодарского края.
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«Первое знакомство с новым поколением в бизнесе позволяет говорить, что возможность самореализации для этих людей на первом месте по сравнению с материальным благополучием. При молодые предприниматели чаще всего работают в сфере услуг, они уверенно чувствуют себя в цифровой среде и предъявляют постоянный запрос на образование и развитие», — отметил гендиректор аналитического центра «Эксперт Юг» Владимир Козлов.
Критерии отбора молодых предпринимателей для участия в проекте: возраст до 35 лет и значительный потенциал роста. Бизнес должен функционировать не менее трёх лет, иметь стабильную выручку, а также любую форму собственности, связанную с ведением коммерческой деятельности. Направления бизнеса значения не имеют, но приоритет отдаётся отраслям, связанным с производством (особенно с использованием уникальных или редких технологий), цифровыми и медицинскими технологиями, сельским хозяйством. Участники отобраны и расставлены в произвольном порядке.
Подробнее о проекте «Образ молодого предпринимателя» можно узнать на сайте.