Жители Кубани могут купить смартфоны Samsung от 199 рублей в месяц в салонах и интернет-магазине «Билайн»

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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«Билайн» предлагает новинки Samsung Galaxy 2020 года ниже их рыночной стоимости — от 199 рублей в месяц

Акция действует до 12 июля 2020 года. В комплект помимо смартфона входит один из тарифов линейки «Близкие люди» c большими пакетами минут и интернета или цифровых тарифов «Не один дома» с доступом к новинкам кино, музыки, журналам или облачному хранилищу, специальная опция на связь по акции, аксессуары, страховка или услуги по настройке смартфонов. Наполнение комплекта варьируется в зависимости от выбранного устройства.

Например, цена Samsung Galaxy А21s 32 GB в составе комплекта составит 199 рублей в месяц. Помимо смартфона в комплект входит один из тарифов «Близкие люди» или «Не один дома», опция «10 000 рублей на связь по акции» на 12 месяцев и аксессуары на сумму от 2660 рублей. Общая стоимость комплекта составит 15 048 рублей.

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В акции участвуют:

  • Samsung Galaxy А20,
  • Samsung Galaxy А21s,
  • Samsung Galaxy А30s,
  • Samsung Galaxy А31,
  • Samsung Galaxy A40,
  • Samsung Galaxy A41,
  • Samsung Galaxy А51,
  • Samsung Galaxy A71 и другие модели.

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Сумма ежемесячного платежа за кредит варьируется в зависимости от выбранной модели и объема памяти устройства. Количество товаров ограничено.

Подробную информацию об акции, ее ограничениях, моделях и тарифах можно узнать на сайте

Акции Гаджеты Мобильная связь

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