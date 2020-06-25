Жители Кубани могут купить смартфоны Samsung от 199 рублей в месяц в салонах и интернет-магазине «Билайн»

«Билайн» предлагает новинки Samsung Galaxy 2020 года ниже их рыночной стоимости — от 199 рублей в месяц

Акция действует до 12 июля 2020 года. В комплект помимо смартфона входит один из тарифов линейки «Близкие люди» c большими пакетами минут и интернета или цифровых тарифов «Не один дома» с доступом к новинкам кино, музыки, журналам или облачному хранилищу, специальная опция на связь по акции, аксессуары, страховка или услуги по настройке смартфонов. Наполнение комплекта варьируется в зависимости от выбранного устройства.

Например, цена Samsung Galaxy А21s 32 GB в составе комплекта составит 199 рублей в месяц. Помимо смартфона в комплект входит один из тарифов «Близкие люди» или «Не один дома», опция «10 000 рублей на связь по акции» на 12 месяцев и аксессуары на сумму от 2660 рублей. Общая стоимость комплекта составит 15 048 рублей.