Непогода на Кубани держится две недели. В МЧС сказали, что это еще не все

В МЧС рассказали о погодных условиях в Краснодарском крае с 23 по 25 июня

Как писали Юга.ру, сначала МЧС предупредило жителей Краснодарского края о ливнях, грозе, подтоплениях и угрозе ЧС на период 11 по 13 июня. Затем экстренное предупреждение несколько раз продлевали. Последний раз в ведомстве сообщали , что неблагоприятные погодные условия будут продолжаться до 22 июня.

22 июня в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что с 23 по 25 июня в Краснодарском крае (за исключением Сочи) снова ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Также вероятно шквалистое усиление ветра до 20 м/с. При этом, как писали сегодня Юга.ру, в регионе станет жарче: воздух прогреется до 32 °C.

На территории края возможны подтопления сельхозугодий и населенных пунктов. В МЧС предупредили о возможном резком подъеме уровня рек, размыве берегов водоемов, прорыве дамб. Есть вероятность подмыва опор мостов земляных насыпей ж/д путей, опор ЛЭП.

В ведомстве рекомендрвали оставаться дома, в укрытии, использовать ветрозащитную одежду, непромокаемую одежду и обувь, а машины парковать в подготовленных для этого местах. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы.

В случае ЧС следует звонить по телефонам 01 или 101 с мобильного.