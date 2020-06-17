Затопленные улицы, град размером с мандарин и грозовое небо. Как Кубань пережила летний ливень

Краснодарский край

Распечатать

На Кубани днем 17 июня прошел сильный ливень с градом, в краевой столице некоторые улицы оказались затопленными

Накануне МЧС объявило в регионе экстренное предупреждение по непогоде: в крае ожидались сильные ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. По прогнозам такая погода продлится до 19 июня.

Днем в Краснодаре и других городах региона прошел сильный ливень с градом. После этого в краевой столице на пять улиц вышла водооткачивающая техника. Больше всего от осадков пострадали улицы Дежнева, Просторная, Мачуги, Трамвайная, Почтовая, 2-я Пятилетка и Автолюбителей.

Некоторые многоэтажные дома в микрорайоне Гидростроителей не выдержали напора воды: в соцсетях жильцы пожаловались на протекающий лифт и стены. Например, в доме на улице Писателя Знаменского, 16 после дождя вода полилась из стены подъезда, а на улице Валерия Гассия, 19 протек потолок лифта.

В некоторых районах города вместе с ливнем прошел град. Последствия непогоды местные жители зафиксировали под Горячим Ключом и в Усть-Лабинске.

После непогоды жители края начали выкладывать в соцсети фотографии заката и грозового неба.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Затопленные улицы, град размером с мандарин и грозовое небо. Как Кубань пережила летний ливень
Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре
Конкурс на иллюминацию улицы Красной продлили, потому что художественному совету Краснодара ничего не понравилось
Последствия сильного ливня в Краснодаре устраняет спецтехника
В Крыму задержали осужденного экс-чиновника Тюрягина, который после увольнения ходил на работу
В Майкопе ветер обрушил остановку. Есть погибшая и пострадавшие

Лента новостей

Статьи

Морской бой. Как мы съездили отдохнуть в Новороссийск во время карантина, но уже без пропусков

Статьи

Фонд Олега Дерипаски завершает в Усть-Лабинске строительство лицея для одаренных детей. Каким он будет и как туда поступить?
Собираетесь ли вы участвовать в голосовании по поправкам к Конституции РФ?Итоги
Да
48.8%
Нет
42.7%
Затрудняюсь ответить
8.5%

всего ответили: 1169 чел.
опрос начат: 4 июня 2020
дата окончания: 20 июня 2020

Реклама на портале