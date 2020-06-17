Накануне МЧС объявило в регионе экстренное предупреждение по непогоде: в крае ожидались сильные ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. По прогнозам такая погода продлится до 19 июня.

Днем в Краснодаре и других городах региона прошел сильный ливень с градом. После этого в краевой столице на пять улиц вышла водооткачивающая техника. Больше всего от осадков пострадали улицы Дежнева, Просторная, Мачуги, Трамвайная, Почтовая, 2-я Пятилетка и Автолюбителей.