Затопленные улицы, град размером с мандарин и грозовое небо. Как Кубань пережила летний ливень
На Кубани днем 17 июня прошел сильный ливень с градом, в краевой столице некоторые улицы оказались затопленными
Накануне МЧС объявило в регионе экстренное предупреждение по непогоде: в крае ожидались сильные ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. По прогнозам такая погода продлится до 19 июня.
Днем в Краснодаре и других городах региона прошел сильный ливень с градом. После этого в краевой столице на пять улиц вышла водооткачивающая техника. Больше всего от осадков пострадали улицы Дежнева, Просторная, Мачуги, Трамвайная, Почтовая, 2-я Пятилетка и Автолюбителей.
Некоторые многоэтажные дома в микрорайоне Гидростроителей не выдержали напора воды: в соцсетях жильцы пожаловались на протекающий лифт и стены. Например, в доме на улице Писателя Знаменского, 16 после дождя вода полилась из стены подъезда, а на улице Валерия Гассия, 19 протек потолок лифта.
В некоторых районах города вместе с ливнем прошел град. Последствия непогоды местные жители зафиксировали под Горячим Ключом и в Усть-Лабинске.
После непогоды жители края начали выкладывать в соцсети фотографии заката и грозового неба.
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