На Кубани снова объявили экстренное предупреждение по ливням

МЧС Краснодарского края предупредило о непогоде в регионе с 20 по 22 июня

По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, с 20 по 22 июня в Краснодарском крае (кроме Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что возможны подтопления территорий, прорывы дамб, подмыв опор мостов и нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения.

Жителей и гостей края попросили по возможности оставаться дома, использовать специальную одежду и обувь, парковаться в предназначенных для этого местах и прислушиваться к рекомендациям МЧС.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).