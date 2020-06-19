На Кубани снова объявили экстренное предупреждение по ливням

Краснодарский край

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МЧС Краснодарского края предупредило о непогоде в регионе с 20 по 22 июня

По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, с 20 по 22 июня в Краснодарском крае (кроме Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что возможны подтопления территорий, прорывы дамб, подмыв опор мостов и нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения.

Жителей и гостей края попросили по возможности оставаться дома, использовать специальную одежду и обувь, парковаться в предназначенных для этого местах и прислушиваться к рекомендациям МЧС.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Краснодар Погода

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