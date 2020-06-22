На Кубани в начале недели станет жарче, но дожди останутся
Синоптики прогнозируют до 32 °C в Краснодарском крае 22, 23 и 24 июня
В Краснодаре днем 22 июня ожидается сухая погода, будет 28-30 °C и ветер 4-9 м/с.
В крае в этот же день прогнозируют кратковременные дожди и грозу. По данным кубанского гидрометцентра, в отдельных районах возможен сильный дождь и град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Столбики термометров покажут 25-30 °C.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», ночью 23 июня в краевой столице будет 18-20 °C, днем 30-32 °C. Ожидается облачность с прояснениями, ветер 1-3 м/с.
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Ночью в крае прогнозируют 15-20 °C, местами в юго-восточных предгорьях 12-17 °C. Днем будет 27-32 °C. На Черноморском побережье возможен дождь, в Туапсинском районе ожидается гроза. В остальных районах ночью и утром возможны дожди, однако затем преимущественно без осадков.
В Краснодаре 24 июня ночью ожидается 21-23 °C, днем — 28-29 °C. Пройдет небольшой дождь, будет незначительный ветер.
На Кубани ночью воздух охладится до 15-20 °C, днем прогреется до 27-32 °C. Местами пройдут осадки, будет гроза. На участке Анапа-Геленджик прогнозируют ветер 12-17 м/с.