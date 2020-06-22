На Кубани в начале недели станет жарче, но дожди останутся

Синоптики прогнозируют до 32 °C в Краснодарском крае 22, 23 и 24 июня

В Краснодаре днем 22 июня ожидается сухая погода, будет 28-30 °C и ветер 4-9 м/с.

В крае в этот же день прогнозируют кратковременные дожди и грозу. По данным кубанского гидрометцентра, в отдельных районах возможен сильный дождь и град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Столбики термометров покажут 25-30 °C.