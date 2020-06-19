Суд продлил арест депутата ЗСК Сигидина, которого обвиняют в хищении денег дольщиков ЖК «Краснодар Сити»

Адвокат Алексей Аванесян 19 июня рассказал порталу Юга.ру о ходе дела против депутата ЗСК Андрея Сигидина

В конце мая в Краснодарском крае задержали депутата ЗСК, члена партии «Единая Россия», гендиректора фирмы «Краснодар Сити» Андрея Сигидина. По версии следствия, Сигидин обманул дольщиков ЖК «Краснодар Сити». Для этого на стройке завышали стоимость работ и таким образом привлекли более 230 млн рублей, часть из которых похитили. Сигидина заключили под стражу 21 мая. Сегодня адвокат обвиняемого Алексей Аванесян рассказал порталу Юга.ру, что суд продлил арест на два месяца.

По словам защитника, дольщиков ЖК «Краснодар Сити» не признали потерпевшими по этому делу. Вместо них потерпевшим признали нового директора ООО «Краснодар Сити», соучредителя компании Рудакова К.В. «Срок сдачи объектов истекал в четвертом квартале 2019 года. Согласно федеральному закону о долевом строительстве (ФЗ-214), не является нарушением перенос сдачи объекта на год в случае, если дольщики были об этом уведомлены», — объяснил Алексей Аванесян.

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Адвокат добавил, что вклады дольщиков были застрахованы, а стройка продолжается. По его словам, защита предлагала отпустить Сигидина под домашний арест с максимальными ограничениями под залог в 1 млн рублей, однако суд в этом отказал — депутат находится под стражей в изоляторе № 5 в Краснодаре. «В постановлении следователь пишет, что Сигидин, будучи депутатом ЗСК, имеет служебные и личные связи в правоохранительных органах и судебной системе. В суде я попросил следователя назвать конкретные фамилии, потому что это может быть, например, основанием для отвода судьи. Но следователь сказал, что не знает фамилий, он просто предполагает, что такое возможно, так как мой подзащитный был депутатом ЗСК. Я считаю, что это просто абсурд», — заявил Аванесян.