View this post on Instagram

Ушел из жизни Александр Львович ФАКТОРОВИЧ. Один из самых сильных филологов в истории Кубанского университета. Мастер русской словесности. Не только первый декан нашего журфака, но его сложной души совершенное выражение. Два таланта Александра Львовича в памяти навсегда. Помогать дальним и никогда никого не осуждать. При первой встрече в 1991 году мне показалось, что он знает все. Думаю, так оно и было. #АлександрФакторович #журфакКубГУ #филфакКубГУ #КубГУ