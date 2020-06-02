Сооснователь и первый декан журфака КубГУ Александр Факторович 1 июня скончался в Краевой клинической больнице № 1 в возрасте 65 лет

О смерти Факторовича стало известно 1 июня. Информацию о его кончине порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе Кубанского государственного университета.

Предварительной причиной смерти стал инсульт, написала «Российская газета» со ссылкой на ректорат КубГУ. О дате и месте прощания в вузе сообщат позже.

Факторович имел звание доктора филологических наук, входил в Союз журналистов России. Последние годы он занимал должность профессора кафедры истории и правового регулирования массовых коммуникаций журфака КубГУ.

В редакциях СМИ юга России о Факторовиче порой знают даже те, кто мог не контактировать с ним лично в учебе или работе. Чтобы вспомнить о своеобразии и неординарности личности умершего педагога и ученого, портал Юга.ру собрал в соцсетях отзывы его коллег и студентов, опубликованные в связи с известием о смерти.