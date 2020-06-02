Скончался сооснователь журфака КубГУ Александр Факторович. Каким его запомнили коллеги и студенты
Сооснователь и первый декан журфака КубГУ Александр Факторович 1 июня скончался в Краевой клинической больнице № 1 в возрасте 65 лет
О смерти Факторовича стало известно 1 июня. Информацию о его кончине порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе Кубанского государственного университета.
Предварительной причиной смерти стал инсульт, написала «Российская газета» со ссылкой на ректорат КубГУ. О дате и месте прощания в вузе сообщат позже.
Факторович имел звание доктора филологических наук, входил в Союз журналистов России. Последние годы он занимал должность профессора кафедры истории и правового регулирования массовых коммуникаций журфака КубГУ.
В редакциях СМИ юга России о Факторовиче порой знают даже те, кто мог не контактировать с ним лично в учебе или работе. Чтобы вспомнить о своеобразии и неординарности личности умершего педагога и ученого, портал Юга.ру собрал в соцсетях отзывы его коллег и студентов, опубликованные в связи с известием о смерти.
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Ушел из жизни Александр Львович ФАКТОРОВИЧ. Один из самых сильных филологов в истории Кубанского университета. Мастер русской словесности. Не только первый декан нашего журфака, но его сложной души совершенное выражение. Два таланта Александра Львовича в памяти навсегда. Помогать дальним и никогда никого не осуждать. При первой встрече в 1991 году мне показалось, что он знает все. Думаю, так оно и было. #АлександрФакторович #журфакКубГУ #филфакКубГУ #КубГУ
Сегодня ушёл из жизни выдающийся учёный,великий педагог,основатель журфака и просто замечательный человек-Александр Львович Факторович. Светлая память!— Эскобарова Аксиома (@sho_to_sho_eto) June 1, 2020
Студенты журфака,достали палочки. Люмус Максима#краснодар #кубгу #журфак
Ушёл из жизни первый декан кубанского журфака Александр Факторович...— slesar-futurist (@slesar_futurist) June 1, 2020
Помню,как он встречал меня рано утром на вокзале,будто родного человека.С его легкой руки моя диссертация обрела финальное название.Человек-эпоха с добрейшей душой и бесконечным человеколюбием.
Прощайте... pic.twitter.com/TnN0HA9FEi