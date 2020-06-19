Число зараженных коронавирусом на Кубани за сутки увеличилось на 64 человека

В Краснодарском крае к 19 июня зафиксировали 5 тыс. 316 случаев инфицирования COVID-19

В России за последние сутки выявили 7 тыс. 972 новых случая заражения коронавирусом . Выздоровели 10 тыс. 443 человека, умер 181 пациент, сообщил федеральный оперштаб. На юге России и Северном Кавказе с 18 по 19 июня зарегистрировали 714 человек с COVID-19: 139 — в Ростовской области, 137 — в Ставропольском крае (за предыдущие сутки там было 90 случаев), 94 — в Карачаево-Черкесии, 88 — в Дагестане, 76 — в Кабардино-Балкарии, 64 — в Краснодарском крае, 38 — в Адыгее, 30 — в Ингушетии, 30 — в Северной Осетии, 17 — в Чечне, 1 — в Севастополе.

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За все время наблюдения в стране зарегистрировали 569 тыс. 63 человека с COVID-19, рассказал RT. Выздоровели 324 тыс. 406 человек, был 7 тыс. 841 летальный исход. В Краснодарском крае за минувшие сутки инфекцию подтвердили у 64 человек. Выздоровели 76 человек, новых смертей не зарегистрировано. Краевой оперативный штаб сообщил, в каких районах зафиксировали новые случаи заражения: 20 — в Краснодаре;

10 — в Армавире;

по 6 — в Сочи и Новороссийске;

5 — в Кавказском районе;

4 — в Апшеронском районе;

2 — в Выселковском районе;

по — 1 в Геленджике, Динском, Тихорецком, Гулькевичском, Каневском, Новокубанском, Славянском, Северском, Абинском, Отрадненском и Крымском районах.