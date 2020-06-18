В Адыгее завели дело после гибели пенсионерки из-за обрушения остановки

В Майкопе 18 июня возбудили уголовное дело после гибели женщины, на которую ветром повалило остановку

Напомним, накануне вечером в микрорайоне Черемушки конструкция остановочного комплекса не выдержала порывов ветра и упала на людей. В результате погибла пенсионерка, еще два человека получили травмы.

В пресс-службе СУ СКР по Адыгее уточнили, что жертвой трагедии стала 78-летняя женщина, а также пострадали 21-летняя девушка и девочка. Сейчас ребенок находится дома на амбулаторном лечении.

По факту происшествия следствие начало доследственную проверку, а по поручению прокурора Адыгеи проверят все остальные остановочные комплексы города.

Следствие установило, что металлическую конструкцию сорвало с крепления и опрокинуло резким порывом ветра, так как при установке конструкции не были соблюдены требования безопасности.

18 июня в Майкопе возбудили уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают потерпевших и свидетелей из числа профильных специалистов. Назначены судебная медицинская и техническая экспертизы. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

В ведомстве отметили, что в адрес администрации Майкопа и надзорных органов направят письма о демонтаже небезопасных остановочных павильонов.