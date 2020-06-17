Футболисты «Краснодара» Ари и Классон не выйдут на поле до конца сезона

Сезон Российской премьер-лиги приостановили в марте из-за пандемии коронавируса. 15 мая РФС сообщил, что чемпионат возобновится 21 июня, однако матчи будут проходить с некоторыми ограничениями, большим количеством замен и без зрителей.

Тренер «быков» Мурад Мусаев 16 июня рассказал, что 34-летний форвард Ари получил травму и не сыграет в оставшейся части сезона. Спортсмен травмировался в конце марта, его прооперировали 3 апреля, пишет Sports.ru.

Также в этом сезоне на поле не выйдет шведский футболист Виктор Классон. Кроме того, сербский игрок Урош Спаич перенес неудачную операцию, сообщили РИА «Новости».

Из-за травмированных игроков «Краснодар» не будет играть в оптимальном составе. По словам Мусаева, вроде бы набрал форму Кристиан Рамирес, однако и он не готов на 100%.