Температура морской воды на Кубани достигнет 24 °C, но дожди останутся

В Краснодарском крае 17, 18 и 19 июня прогнозируют дожди, град и жару до 32 °C

Ночью 18 июня , согласно сервису «Яндекс.Погода» , в краевой столице будет 19-22 °C, днем 28-30 °C. Прогнозируют сухую и малооблачную погоду, ветер 2-4 м/с.

В Краснодарском крае прогнозируют 26-31 °C. Утром будет туман, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах пройдет сильный дождь с градом. Ветер 5-10 м/с, порывы могут достигать 15-2- м/с.

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 17 июня ожидается 28-30 °C, утром и днем возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.

Ночью в четверг в регионе столбики термометров покажут 15-20 °C, днем 27-32 °C. Местами возможен дождь, гроза и град. Скорость ветра составит 4-9 м/с с порывами до 9-14 м/с.

В ночь на 19 июня в Краснодаре воздух охладится до 19-22 °C. Днем термометры покажут 28-29 °C. Будет дождь и штиль.

В крае ночью прогнозируют 15-20 °C, днем — 27-32 °C. Все так же ожидается дождливая погода с градом и грозой. Ветер 4-9 м/с, при грозе его скорость достигнет 15-20 м/с. На Черноморском побережье будет теплее: ночью 18-23 °C, днем 27-32 °C.

Между тем, температура морской воды в регионе продолжает подниматься . В Ейске, Новороссийске и Геленджике она достигнет 24 °C, в Темрюке, Анапе и Сочи — 23 °C. Несколько прохладнее будет купаться в Приморско-Ахтарске и Туапсе, там морская вода нагрелась до 21 °C.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по сильным дождям.