На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильным ливням с грозой и ветром

В Краснодарском крае (кроме Сочи) с 17 по 19 июня ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с. Есть вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением территорий, резкими подъемами уровней рек, размывом берегов рек, прорывом дамб и других.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю жителям и гостям региона рекомендовали оставаться дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем. Также необходимо не подходить к деревьям и высотным объектам, использовать ветрозащитную одежду и непромокаемую обувь, парковать машины в предназначенных для этого местах и плотно закрывать окна и двери.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).