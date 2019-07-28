Три девочки утонули, плавая на надувном матрасе в Каспийском море в Дагестане
В дагестанской Махачкале 27 июля в Каспийском море утонули трое подростков
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Дети плавали в море на надувном матрасе и пропали. Около полудня их тела нашли родственники и местные жители, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Дагестану.
Девочкам было 12, 13 и 14 лет. Следователи проводят проверку по факту их гибели, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.
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