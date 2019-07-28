Три девочки утонули, плавая на надувном матрасе в Каспийском море в Дагестане

Дагестан

Распечатать

В дагестанской Махачкале 27 июля в Каспийском море утонули трое подростков

Читайте также:

Дети плавали в море на надувном матрасе и пропали. Около полудня их тела нашли родственники и местные жители, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Дагестану.

Девочкам было 12, 13 и 14 лет. Следователи проводят проверку по факту их гибели, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

Как писали Юга.ру, в дагестанском Кизляре полиция проверит обстоятельства гибели ребенка, который 25 июля утонул в бассейне.

Дети Несчастные случаи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Краснодар-2» одержал первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Енисей»
Женщина и ее шестилетний сын погибли, отравившись газом в Краснодаре
Три девочки утонули, плавая на надувном матрасе в Каспийском море в Дагестане
Впавшего в кому мужчину весом 300 кг эвакуировали с помощью автокрана из многоэтажки в Карачаево-Черкесии
Полиция задержала сбежавшего в Армавире из-под конвоя подозреваемого в убийстве брата
Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза-старший

Лента новостей

Фоторепортажи

«Краснодар» обыграл «Сочи» в первом домашнем матче

«Краснодар» обыграл «Сочи» в первом домашнем матче. Фоторепортаж

Статьи

Знаете ли вы старые названия улиц и районов Краснодара? Не такой уж простой тест

Вплавь по набережной: Геленджик залило дождем

Фото и видео последствий стихии

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале