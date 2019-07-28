Три девочки утонули, плавая на надувном матрасе в Каспийском море в Дагестане

Дети плавали в море на надувном матрасе и пропали. Около полудня их тела нашли родственники и местные жители, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Дагестану.

Девочкам было 12, 13 и 14 лет. Следователи проводят проверку по факту их гибели, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.