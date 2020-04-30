В горах Сочи планируют обустроить озеро для тритонов и лягушек

Водоем на высоте более 1800 метров курорт «Роза Хутор» планирует не для туристов, а для редких обитателей Кавказских гор

Малоазиатский тритон и кавказская крестовка включены в Красную Книгу РФ. Эти земноводные считаются эндемиками Западного Кавказа, так как их ареал ограничен территорией от Анапы до Эльбруса. Создавая озеро, курорт «Роза Хутор» намерен позаботиться об экзотичных представителях фауны региона.

Дмитрий Колосов

«Они весьма колоритны — особенно тритоны со своими высокими гребнями и яркой раскраской. В наших местах они под двойным ударом — с одной стороны, их истребляют еноты-полоскуны, завезенные в Краснодарский край несколько десятилетий назад и ставшие настоящим бедствием для местной фауны. С другой — тритонов массово отлавливают охотники, чтобы продавать этих декоративных земноводных коллекционерам-аквариумистам. Для размножения этим животным не обойтись без водоема, который они используют как нерестилище — они откладывают там икру, иначе вывести потомство они не могут», — рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

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В результате вокруг запланированного водоема сформируется целая популяция земноводных, которые расселятся по окрестностям. Обустройство нерестилища должно поддержать биологическое разнообразие горной экосистемы части Кавказского Причерноморья. Водоем был устроен еще летом 2019 года в естественной впадине недалеко от одной из опор канатной дороги «Эдельвейс», связывающей Парк водопадов «Менделиха» и «Роза Пик». Место выбрали по совету научных сотрудников Сочинского национального парка, которые заметили кладки лягушачьей икры и головастиков в лужах, образующихся там на выходе грунтовых вод на поверхность. Новое озерцо будет питаться за счет атмосферных осадков и бьющего неподалеку родника. Площадь зеркала водоема составит несколько десятков кв. метров. Помимо своеобразного бассейна для земноводных, водоем может стать еще одной природной достопримечательностью, в перспективе доступной гостям курорта. Сейчас его сотрудники ожидают схода снега, чтобы понаблюдать за заселением водоема.