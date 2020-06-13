На Кубани выявлено 78 человек с подтвержденным COVID-19. Один человек скончался

Всего за сутки 12 июня выявлено в России 8 706 случаев заболевания граждан коронавирусной инфекцией. Выздоровел 5 271 человек.

Заразившиеся выявлены в 84 регионах страны. Причем, 2 970 случаев инфекции протекает без клинических проявлений. Это от общего числа составляет примерно 34,1%. Также зафиксировано 114 летальных случаев. С начала наблюдений за развитием пандемии в России выявлено 520 129 случаев заражения коронавирусом во всех регионах. Скончалось 6 829 человек.

На Кубани выявлено 78 случаев заболевания COVID-19. Один человек скончался. Это 31-летняя жительница краевого центра, обратившаяся за помощью примерно месяц назад. У нее диагностировали внебольничную двухстороннюю пневмонию тяжелого течения. Всего в Краснодарском крае уже выявлено 4 893 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело за сутки 25 человек. С начала наблюдений выздоровели на территории края 3 642 человека. На данный момент времени в Краснодарском крае приходится 87,3 случая заболевания на 100 тысяч человек населения и 0,9 смертей на то же количество. По этим показателям регион находится на 12 месте по России. Например, в Брянской, Калужской и Нижегородской областях на 100 тысяч человек приходится более 400 случаев заражения.