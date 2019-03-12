Ледовый дворец в Адыгее за 1,5 года построит застройщик «МЕГИ»

В Адыгее определили подрядчика для строительства первого в республике ледового дворца

Строительство ледового дворца в Майкопе начнется в ближайшее время. Об этом порталу Юга.ру сообщили в спорткомитете республики.

По словам собеседника, возводить комплекс будет ООО «Форвард», с которым 12 марта спорткомитет республики заключил контракт. На сайте компании сказано, что она строила торговые центры «МЕГА Адыгея-Кубань», METRO и «Декатлон» под Краснодаром. Сейчас «Форвард» занимается строительством жилых и социальных объектов.

Согласно контракту, подрядчик должен построить ледовый дворец до сентября 2020 года. Сейчас идет подготовка стройплощадки.

Общая площадь объекта составит 3660 кв. метров. Дворец будет разделен на четыре зоны: общественная зона для приема посетителей, организации процесса массового катания и отдыха посетителей; спортивная зона для организации спортивного и учебно-тренировочного процесса; административная и технические зоны.

«Дворец будет расположен недалеко от спорткомплекса "Оштен" в Майкопе. Комплекс будет предназначен для занятия хоккеем и фигурным катанием. В нем будут проходить соревнования по этим видам спорта, здесь же все желающие смогут приобщиться к этим новым для республики спортивным дисциплинам», — написал в своем инстаграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как писали Юга.ру, строительство ледового дворца в Майкопе будет осуществляться в рамках новой федеральной программы. На эти цели Адыгея получит 252 млн рублей из федерального бюджета при республиканском софинансировании.