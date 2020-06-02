Отель-замок «Богатырь» в «Сочи Парке» открыл бронирование номеров

В Сочи отель «Богатырь» запустил бронирование номеров с 1 июля со скидкой 40% и возможностью изменить даты проживания

Четырехзвездочный отель-замок «Богатырь», расположенный на территории тематического «Сочи Парка» открыл бронирование с 1 июля по 31 октября 2020 года. Тариф «Гибкий» предусматривает скидку 40% и возможность изменить дату заезда.

При бронировании проживания в отеле «Богатырь» с 1 июля по 31 октября (за исключением периода с 17 по 27 сентября) в стоимость входят следующие услуги:

завтрак;

ежедневный бесплатный вход на территорию «Сочи Парка»;

тренажерный зал;

пляж и бассейн;

парковка;

заправочная станция для электромобилей;

Wi-Fi.

В «Сочи Парке» обратили внимание, что перенос даты заезда возможен при наличии номеров категории, выбранной при бронировании, а также в однократном случае, при невозможности заезда в первоначально указанные даты. Минимальный срок проживания — две ночи.

«Отель-замок "Богатырь" расположен на берегу Черного моря в Олимпийском парке. Необычная архитектура и внутреннее оформление в стиле средневекового замка, уникальное расположение на территории тематического парка развлечений "Сочи Парка" и первоклассный сервис сделают отдых незабываемым», — заключили в пресс-службе «Сочи Парка».

При бронировании номера гостям рекомендуется обращать внимание на расписание работы парка, которое опубликовано на сайте «Сочи Парка».

Напомним, 15 мая тематический парк развлечений «Сочи Парк» сообщил о возобновлении продаж билетов. На сайте парка гости смогут купить билеты со скидкой до 30%, которые действуют с момента открытия парка до 8 ноября 2020 года.