Отель-замок «Богатырь» в «Сочи Парке» открыл бронирование номеров
В Сочи отель «Богатырь» запустил бронирование номеров с 1 июля со скидкой 40% и возможностью изменить даты проживания
Четырехзвездочный отель-замок «Богатырь», расположенный на территории тематического «Сочи Парка» открыл бронирование с 1 июля по 31 октября 2020 года. Тариф «Гибкий» предусматривает скидку 40% и возможность изменить дату заезда.
При бронировании проживания в отеле «Богатырь» с 1 июля по 31 октября (за исключением периода с 17 по 27 сентября) в стоимость входят следующие услуги:
- завтрак;
- ежедневный бесплатный вход на территорию «Сочи Парка»;
- тренажерный зал;
- пляж и бассейн;
- парковка;
- заправочная станция для электромобилей;
- Wi-Fi.
В «Сочи Парке» обратили внимание, что перенос даты заезда возможен при наличии номеров категории, выбранной при бронировании, а также в однократном случае, при невозможности заезда в первоначально указанные даты. Минимальный срок проживания — две ночи.
«Отель-замок "Богатырь" расположен на берегу Черного моря в Олимпийском парке. Необычная архитектура и внутреннее оформление в стиле средневекового замка, уникальное расположение на территории тематического парка развлечений "Сочи Парка" и первоклассный сервис сделают отдых незабываемым», — заключили в пресс-службе «Сочи Парка».
При бронировании номера гостям рекомендуется обращать внимание на расписание работы парка, которое опубликовано на сайте «Сочи Парка».
Напомним, 15 мая тематический парк развлечений «Сочи Парк» сообщил о возобновлении продаж билетов. На сайте парка гости смогут купить билеты со скидкой до 30%, которые действуют с момента открытия парка до 8 ноября 2020 года.