В Краснодаре начали ремонтировать улицу Дунайскую
В Краснодаре в июне начали менять асфальт на улице Дунайской
Асфальт собираются постелить по всей длине улицы Дунайской — от Селезнева до Новороссийской. Сейчас на участке длиной 1,1 км идет устройство выравнивающего слоя. Затем установят плиты под люки смотровых колодцев и дорожные бордюры, заменят дорожные знаки.
Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июня отметил, что Дунайская не относится к магистральным улицам, однако связывает три важные дороги — Уральскую, Новороссийскую и Селезнева.
«Благодаря национальному проекту мы комплексно приводим в порядок транспортную сеть Краснодара. В первую очередь это, конечно, самые загруженные магистрали. И вместе с ними — такие связующие улицы. Тем более, что этим проездом постоянно пользуются жители достаточно крупного массива в этой части города», — рассказал Первышов.
Читайте также:
Завершить ремонт планируют до 20 июня 2020 года. Также в этом году хотят обновить находящуюся рядом улицу Таганрокскую на участке от Волжской до Енисейской. Всего в 2020 году планируют отремонтировать 69 участков городских дорог, посмотреть их список можно тут. 22 из них уже завершили, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как писали Юга.ру, в краевом центре пять маршруток изменили схему движения из-за ремонта улицы Ярославской. Закончить работы хотят в течение июня.
Все материалы по теме: