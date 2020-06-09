В Краснодаре начали ремонтировать улицу Дунайскую

Краснодарский край

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В Краснодаре в июне начали менять асфальт на улице Дунайской

Асфальт собираются постелить по всей длине улицы Дунайской — от Селезнева до Новороссийской. Сейчас на участке длиной 1,1 км идет устройство выравнивающего слоя. Затем установят плиты под люки смотровых колодцев и дорожные бордюры, заменят дорожные знаки.

Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июня отметил, что Дунайская не относится к магистральным улицам, однако связывает три важные дороги Уральскую, Новороссийскую и Селезнева.

«Благодаря национальному проекту мы комплексно приводим в порядок транспортную сеть Краснодара. В первую очередь это, конечно, самые загруженные магистрали. И вместе с ними — такие связующие улицы. Тем более, что этим проездом постоянно пользуются жители достаточно крупного массива в этой части города», — рассказал Первышов.

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Завершить ремонт планируют до 20 июня 2020 года. Также в этом году хотят обновить находящуюся рядом улицу Таганрокскую на участке от Волжской до Енисейской. Всего в 2020 году планируют отремонтировать 69 участков городских дорог, посмотреть их список можно тут. 22 из них уже завершили, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как писали Юга.ру, в краевом центре пять маршруток изменили схему движения из-за ремонта улицы Ярославской. Закончить работы хотят в течение июня.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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