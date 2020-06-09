В Краснодаре начали ремонтировать улицу Дунайскую

Асфальт собираются постелить по всей длине улицы Дунайской — от Селезнева до Новороссийской. Сейчас на участке длиной 1,1 км идет устройство выравнивающего слоя. Затем установят плиты под люки смотровых колодцев и дорожные бордюры, заменят дорожные знаки.

Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июня отметил, что Дунайская не относится к магистральным улицам, однако связывает три важные дороги — Уральскую, Новороссийскую и Селезнева.

«Благодаря национальному проекту мы комплексно приводим в порядок транспортную сеть Краснодара. В первую очередь это, конечно, самые загруженные магистрали. И вместе с ними — такие связующие улицы. Тем более, что этим проездом постоянно пользуются жители достаточно крупного массива в этой части города», — рассказал Первышов.