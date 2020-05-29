В Краснодаре на Гидрострое начали строить новую дорогу

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей в мае стартовало строительство новой дороги на проспекте Писателя Знаменского

Строить дорогу, которая свяжет улицу Невкипелого и Валерия Гассия, будут в два этапа. Сначала планируют сделать участок от Валерия Гассия до строящейся школы, эти работы хотят закончить до конца лета. На втором этапе будут делать часть дороги от школы до улицы Невкипелого, этот участок планируют завершить осенью. Протяженность дороги составит 1 км 12 метров.

Читайте также:

Сейчас на проспекте идут земляные работы. В дальнейшем появится асфальтобетонная двухполосная магистраль, пешеходные тротуары с плиткой, парковочные карманы и уличное освещение. Также вдоль дороги хотят построить сеть ливневок и сделать зеленые зоны. Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил 29 мая, что высаживать деревья будут вместе с жителями.

Ожидается, что новая дорога снизит нагрузку на улицу Автолюбителей. В пресс-службе городской администрации рассказали 29 мая, что по проспекту Писателя Знаменского будет ходить общественный транспорт. Все работы собираются завершить к декабрю 2020 года.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Строительство

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Бывшего главврача больницы в Адыгее обвинили во взятке
В Краснодаре сняли баннеры со здания Органного зала, которые висели там 10 лет
В Новороссийске в июне продолжат планово отключать горячую воду, несмотря на пандемию
В Краснодаре на Гидрострое начали строить новую дорогу
В Майкопе у беременной нашли коронавирус и продезинфицировали роддом
В Краснодаре начали планово отключать горячую воду. Хотя власти говорили не делать этого в карантин

Лента новостей

Статьи Партнерский

Новороссийск зовет

Большой тест-экскурсия по черноморскому городу-герою

Статьи

Эстетика и настроение

«Пятёрочка» предлагает собрать коллекцию дизайнерских бокалов

Краснодарский мединститут высшего сестринского образования ликвидируют

Что происходит и как быть студентам?

Реклама на портале