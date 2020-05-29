В Краснодаре на Гидрострое начали строить новую дорогу

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей в мае стартовало строительство новой дороги на проспекте Писателя Знаменского

Строить дорогу, которая свяжет улицу Невкипелого и Валерия Гассия, будут в два этапа. Сначала планируют сделать участок от Валерия Гассия до строящейся школы, эти работы хотят закончить до конца лета. На втором этапе будут делать часть дороги от школы до улицы Невкипелого, этот участок планируют завершить осенью. Протяженность дороги составит 1 км 12 метров.

Сейчас на проспекте идут земляные работы. В дальнейшем появится асфальтобетонная двухполосная магистраль, пешеходные тротуары с плиткой, парковочные карманы и уличное освещение. Также вдоль дороги хотят построить сеть ливневок и сделать зеленые зоны. Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил 29 мая, что высаживать деревья будут вместе с жителями.

Ожидается, что новая дорога снизит нагрузку на улицу Автолюбителей. В пресс-службе городской администрации рассказали 29 мая, что по проспекту Писателя Знаменского будет ходить общественный транспорт. Все работы собираются завершить к декабрю 2020 года.