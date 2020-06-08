В Адыгее возобновил работу республиканский диагностический центр
Диагностический центр при Адыгейской республиканской больнице в начале июня начал в тестовом режиме принимать пациентов
В Адыгее составили план выхода медучреждений из ограничительных мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса. В первую очередь планируется открыть поликлиническое звено, диагностические центры и женские консультации. При условии сохранения необходимых показателей поликлиники смогут начать работать с 8 июня, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
В министерстве здравоохранения региона уточнили, что республиканский диагностический центр при Адыгейской республиканской больнице 8 июня начал свою работу в тестовом режиме и с учетом ограничительных мероприятий.
«Дальнейшее расширение работы центра будет зависеть от того, как будет меняться эпидемическая ситуация в республике», — уточнили в минздраве Адыгеи.
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По данным регионального оперативного штаба, к 8 июня коэффициент распространения коронавируса повысился, общее количество больных превысило 1 тыс. человек и составило 1 тыс. 115 человек. 6 июня в республике за сутки зарегистрировали 44 зараженных, 7 июня — 46. Наибольший прирост новых случаев заболевания зафиксирован в Майкопе. Всего в Адыгее на лечении находятся 487 человек.
Как писали Юга.ру, ночью 4 июня в инфекционном госпитале умерла 82-летняя жительница Теучежского района. Она стала десятой в республике жертвой коронавируса.
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