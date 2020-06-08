В Адыгее возобновил работу республиканский диагностический центр

Диагностический центр при Адыгейской республиканской больнице в начале июня начал в тестовом режиме принимать пациентов

В Адыгее составили план выхода медучреждений из ограничительных мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса. В первую очередь планируется открыть поликлиническое звено, диагностические центры и женские консультации. При условии сохранения необходимых показателей поликлиники смогут начать работать с 8 июня, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

В министерстве здравоохранения региона уточнили, что республиканский диагностический центр при Адыгейской республиканской больнице 8 июня начал свою работу в тестовом режиме и с учетом ограничительных мероприятий.

«Дальнейшее расширение работы центра будет зависеть от того, как будет меняться эпидемическая ситуация в республике», — уточнили в минздраве Адыгеи.