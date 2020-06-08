Курорт «Роза Хутор» открыл летний сезон — 2020
Курорт «Роза Хутор» поэтапно запускает свою туристическую инфраструктуру
Как сообщали Юга.ру, в начале июня власти Краснодарского края решили принять некоторые послабления в режиме карантина. Так губернатор края согласился открыть некоторые пляжи.
С 8 июня на курорте «Роза Хутор» можно отправится на прогулки в горы. Начали работать канатные дороги («Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс») до «Роза Пик» на высоте 2320 метров. Вместе с ними открываются набережная, пункт проката, центр «Активный отдых» в Роза Долине, инфоцентр, кассы, автомобильные парковки. Будут действовать и некоторые пешие маршруты в горах. На первом этапе планируется открыть летние террасы кафе и ресторанов в «Роза Долине».
Если в гору идти нельзя, то гора идет к вам:
С 8 июня возобновляется и возможность бронировать отели на сайте курорта. В случае улучшения эпидемиологической обстановки и соответствующих решений власти в начале июля планируется открыть для гостей девять отелей: Radisson, Park Inn, Golden Tulip, Mercure и Valset в «Роза Долине», Medical Spa-отель Rosa Springs, Green Flow, Ski Inn SPA Hotel и Riders Lodge в Горной Олимпийской деревне. Новые пакетные и специальные предложения по отдыху на курорте можно будет забронировать на его сайте начиная с 15 июня. В это же время станет доступным парк водопадов «Менделиха», для этого на «Роза Хутор» запустят канатную дорогу «Эдельвейс».
Как раздельный сбор мусора экономит миллионы:
Курорт следует всем рекомендациям по профилактике коронавируса. На курорте будет организовано соблюдение социальной дистанции. В местах общественного пользования и при посадке на канатную дорогу гостям потребуется использовать индивидуальные средства защиты. Кабинки подъемника, поручни и рабочие поверхности будут обрабатываться дезинфектантом ежедневно. Во всех основных общественных зонах и номерном фонде будут доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами. В кассах и инфоцентрах будет создана бесконтактная среда: установлены защитные экраны на стойках приема гостей, предпочтение будет отдано безналичным средствам оплаты. Планируется проводить еженедельное лабораторное клиническое тестирование персонала по требованиям Роспотребнадзора и обеспечивать сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
При этом следует помнить, что при некоторых послаблениях карантин в Краснодарском крае тем не менее продлен до 21 июня, а правило двухнедельной обсервации для прибывающих в Сочи туристов без путевок в санатории по-прежнему сохраняется.