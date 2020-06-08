Курорт «Роза Хутор» открыл летний сезон — 2020

С 8 июня на курорте «Роза Хутор» можно отправится на прогулки в горы. Начали работать канатные дороги («Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс») до «Роза Пик» на высоте 2320 метров. Вместе с ними открываются набережная, пункт проката, центр «Активный отдых» в Роза Долине, инфоцентр, кассы, автомобильные парковки. Будут действовать и некоторые пешие маршруты в горах. На первом этапе планируется открыть летние террасы кафе и ресторанов в «Роза Долине».

Если в гору идти нельзя, то гора идет к вам:

С 8 июня возобновляется и возможность бронировать отели на сайте курорта. В случае улучшения эпидемиологической обстановки и соответствующих решений власти в начале июля планируется открыть для гостей девять отелей: Radisson, Park Inn, Golden Tulip, Mercure и Valset в «Роза Долине», Medical Spa-отель Rosa Springs, Green Flow, Ski Inn SPA Hotel и Riders Lodge в Горной Олимпийской деревне. Новые пакетные и специальные предложения по отдыху на курорте можно будет забронировать на его сайте начиная с 15 июня. В это же время станет доступным парк водопадов «Менделиха», для этого на «Роза Хутор» запустят канатную дорогу «Эдельвейс».

Курорт следует всем рекомендациям по профилактике коронавируса. На курорте будет организовано соблюдение социальной дистанции. В местах общественного пользования и при посадке на канатную дорогу гостям потребуется использовать индивидуальные средства защиты. Кабинки подъемника, поручни и рабочие поверхности будут обрабатываться дезинфектантом ежедневно. Во всех основных общественных зонах и номерном фонде будут доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами. В кассах и инфоцентрах будет создана бесконтактная среда: установлены защитные экраны на стойках приема гостей, предпочтение будет отдано безналичным средствам оплаты. Планируется проводить еженедельное лабораторное клиническое тестирование персонала по требованиям Роспотребнадзора и обеспечивать сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

При этом следует помнить, что при некоторых послаблениях карантин в Краснодарском крае тем не менее продлен до 21 июня, а правило двухнедельной обсервации для прибывающих в Сочи туристов без путевок в санатории по-прежнему сохраняется.