На Кубани за сутки коронавирусом заболело почти в 4 раза больше людей, чем выздоровело
В Краснодарском крае к 8 июня количество заболевших COVID-19 увеличилось до 4 тыс. 485 человек
В России за сутки COVID-19 выявили у 8 тыс. 985 человек в 83 регионах, у 36,6% из них не было клинических проявлений болезни, отметил RT. Скончались за этот период 112 пациентов и 3 тыс. 957 выздоровели.
Больше всего инфицированных — в Москве (2 тыс. 1), Московской области (751) и Санкт-Петербурге (326). На юге и Северном Кавказе лидерами по количеству зараженных стали Ростовская область (189), Дагестан (112), Ставрополье (88) и Краснодарский край (86), Кабардино-Балкария (76) и Карачаево-Черкесия (74).
Всего в стране за период пандемии диагностировали 476 тыс. 658 заболевших COVID-19 в 85 регионах, из них 5 тыс. 971 человек умерли и 230 тыс. 688 выздоровели.
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По данным краевого оперштаба, в Краснодарском крае заразились 86 человек в возрасте от 6 месяцев до 86 лет. Среди них 56 женщин и 30 мужчин. Больше всего заболевших зарегистрировали в кубанской столице — 26 человек. В целом по региону COVID-19 нашли у девяти детей, а случаи инфицирования распределились по районам так:
- 10 — в Тихорецком районе;
- 8 — в Кавказском;
- 7 — в Кущевском;
- 6 — в Белореченском районе;
- по 3 — в Армавире, Отрадненском, Усть-Лабинском, Выселковском, Гулькевичском районах;
- по 2 — в Кореновском, Новокубанском, Брюховецком, Северском, Апшеронском районах;
- по 1 — в Анапе, Успенском, Славянском, Каневском районах.
Всего за время пандемии в крае диагностировали 4 тыс. 485 случаев коронавируса, среди них 281 ребенок. Выздоровели 3 тыс. 311 человек (+22), умерли 44 пациента, в том числе одна женщина за последние сутки. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 29 больных.
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В больницы региона с подозрением на COVID-19 обратились 11 тыс. 264 человека, в том числе 992 ребенка. Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 281 человек. Под наблюдением в поликлиниках остаются 13 тыс. 726 человек.
В обсерваторах разместили 3 тыс. 255 приезжих. За все время там выявили 65 положительных результатов на COVID-19.
Лаборатории Роспотребнадзора провели 53 тыс. 685 исследований, лаборатории регионального минздрава — 151 тыс. 438 тестов.
Напомним, в Краснодарском каре до 21 июня действует карантин, однако с 6 июня ввели ряд послаблений: люди теперь могут гулять в парках и по набережным, ходить на пляж, а ресторанам, барам и кафе разрешили открыть летние веранды.
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