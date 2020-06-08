На Кубани за сутки коронавирусом заболело почти в 4 раза больше людей, чем выздоровело

В Краснодарском крае к 8 июня количество заболевших COVID-19 увеличилось до 4 тыс. 485 человек

В России за сутки COVID-19 выявили у 8 тыс. 985 человек в 83 регионах , у 36,6% из них не было клинических проявлений болезни, отметил RT. Скончались за этот период 112 пациентов и 3 тыс. 957 выздоровели.

Больше всего инфицированных — в Москве (2 тыс. 1), Московской области (751) и Санкт-Петербурге (326). На юге и Северном Кавказе лидерами по количеству зараженных стали Ростовская область (189), Дагестан (112), Ставрополье (88) и Краснодарский край (86), Кабардино-Балкария (76) и Карачаево-Черкесия (74).