В Краснодаре покажут и обсудят детективный триллер «Мементо» Нолана

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мементо» © Скриншот видео с Rutube-канала «KINOTRAILER - Официальные трейлеры и обзоры»
    Кадр из трейлера к фильму «Мементо» © Скриншот видео с Rutube-канала «KINOTRAILER - Официальные трейлеры и обзоры»

В кинотеатре «Каро 8» 22 июня пройдет спецпоказ фильма Кристофера Нолана (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 22 июня показ фильма «Моменто». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Детективный триллер в 2000 году снял режиссер Кристофер Нолан («Интерстеллар», «Начало», «Престиж», «Темный рыцарь»). В основе лежит рассказ Memento Mori его брата Джонатана.

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Главный герой Леонард Шелби расследует убийство своей жены. Во время нападения на супругу он получил черепно-мозговую травму, из-за которой у него развилась антероградная амнезия. Он помнит все, что было до трагедии, но не может удержать в голове события даже 15-минутной давности.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 17 по 21 июня пройдет фестиваль авторского кино.

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В Краснодаре покажут и обсудят детективный триллер «Мементо» Нолана
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