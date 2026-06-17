В Краснодаре покажут и обсудят детективный триллер «Мементо» Нолана

Детективный триллер в 2000 году снял режиссер Кристофер Нолан («Интерстеллар», «Начало», «Престиж», «Темный рыцарь»). В основе лежит рассказ Memento Mori его брата Джонатана.

Критик Кира Кац анонсировала на 22 июня показ фильма «Моменто». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Главный герой Леонард Шелби расследует убийство своей жены. Во время нападения на супругу он получил черепно-мозговую травму, из-за которой у него развилась антероградная амнезия. Он помнит все, что было до трагедии, но не может удержать в голове события даже 15-минутной давности.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.